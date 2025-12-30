martes 30  de  diciembre 2025
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

DigitalBridge es una firma estadounidense de capital privado con sede en Florida e invierte en infraestructuras digitales. La adquisición está prevista para el 2do semestre de 2026

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.

YUICHI YAMAZAKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SoftBank, el gigante japonés de las inversiones tecnológicas, anunció la adquisición por 4.000 millones de dólares de DigitalBridge, una empresa financiera especializada en infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

DigitalBridge es una firma estadounidense de capital privado con sede en Florida que invierte en infraestructuras digitales, desde centros de datos y torres de telefonía hasta redes de fibra óptica, y afirma gestionar el equivalente a unos 108.000 millones de dólares en activos.

Lee además
El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"
Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
NARCOTRÁFICO

EEUU fortalece presencia militar en Puerto Rico con miras a mayor presión en el Caribe

La adquisición, que debe cerrarse en el segundo semestre de 2026, "reforzará la capacidad de SoftBank Group de construir, desarrollar y financiar la infraestructura fundamental necesaria para los servicios y aplicaciones de IA de nueva generación", indicó el grupo japonés.

SoftBank concluyó en marzo un acuerdo con la empresa emergente de IA generativa OpenAI (ChatGPT) para invertir allí 30.000 millones de dólares, una apuesta ganadora que ha incrementado notablemente sus beneficios por inversiones.

"Mientras la IA transforma las industrias del mundo entero, necesitamos más potencia de cálculo, conectividad, energía e infraestructura escalables", comentó el director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son.

DigitalBridge confía en la potencia financiera y la red de SoftBank para "invertir con un horizonte a más largo plazo en nombre de sus inversionistas".

Según el acuerdo, SoftBank adquirirá acciones de DigitalBridge por 16 dólares por título, una prima de 15% respecto al precio de cierre de la firma estadounidense en Wall Street el viernes, y de 50% sobre el precio promedio del último año.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Wall Street abre en equilibrio a la espera de noticias de la Fed

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito