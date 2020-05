Cuba: Confirman dos muertos por brote de rabia

La nota oficial, publicada en el muro de Facebook de la dirección provincial del Ministerio de Salud, agregó que hay una tercera persona "con síntomas" y que "se mantiene ingresada", aunque no ofreció otros detalles.

Sí precisó que ha fortalecido la vigilancia contra la rabia con la participación de Salud y Medicina Veterinaria y la revisión de animales como perros, gatos y mangostas "para detectar oportunamente síntomas de rabia animal".

También orientó observar durante diez días a los "animales lesionadores" e ingresar a "los lesionados para tratamiento", entre otras medidas. Aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, esta "se le brindará a la población".

El fin de semana, Cibercuba había reportado el suceso. Esa publicación aseguró que los fallecidos se nombran Eldris Sánchez Mustelier (Tata), de unos 53 años, y su hermano Fernando, quienes murieron en un hospital de Holguín los días 3 y 5 de mayo, respectivamente.

Además, los hijos adolescentes de ambos estarían hospitalizados.

El reporte aseguró que las autoridades sanitarias municipales habían dicho que la causa de la muerte era un brote de rabia, por lo que "ordenaron matar a gatos y perros del barrio mayaricero Ampliación de Calixto García". Ante el rechazo de la medida por la población, habrían procedido a una campaña de vacunación entre las mascotas.

Hasta la comunicación oficial de hoy, no existía confirmación de lo sucedido, por tratarse de un hecho que provocó alarma generalizada y rumores en Mayarí, debido a la situación de crisis sanitaria actual por el Covid-19.

Con frecuencia, activistas a favor de una Ley de Protección Animal en Cuba han denunciado que las autoridades del MINSAP no hacen las campañas de vacunación antirrábica, a pesar de contar con el medicamento necesario.

En ese sentido, la habanera Kenia Hernández Andarcio, al comentar la publicación del MINSAP de Holguín sobre el suceso de Mayarí, reclamó: "Hace más de dos años que donde yo vivo, municipio Boyeros, no pasan vacunando contra la rabia y he tratado de comprar la vacuna para mis mascotas, pero no la he podido adquirir. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaron de hacerlo?"