10 datos que no sabía sobre "Happy Gilmore", icónico filme de Adam Sandler

1. Happy Gilmore trata sobre un jugador de hockey frustrado que canaliza con éxito la furia y la agresión de ese deporte hacia el golf. Adam Sandler dice que en la vida real es “malo" tanto en hockey como en golf.

2. Carl Weathers, que interpreta al mentor de Happy Gilmore, Chubbs, es famoso por su papel del némesis convertido en entrenador de Rocky Balboa, Apollo Creed, así como por los corpulentos éxitos de taquilla Predator (1987) y Action Jackson (1988). Carl dice que ama a Chubbs y que Happy cambió el curso de su carrera al mostrarle lo bueno que podía ser en la comedia.

3. Cuando Chubbs revela que un caimán le arrancó el brazo derecho, se trata de una broma para los fanáticos de Predator: el brazo derecho de Weathers sale volando en ese clásico de Arnold Schwarzenegger.

5. Kevin Costner fue la primera elección de los productores para interpretar al antagonista de Happy Gilmore, Shooter McGavin. Pero el actor rechazó la oferta para luego hacer su propia comedia relacionada al golf, Tin Cup (1996), muy diferente a Happy Gilmore.

6. Christopher McDonald casi rechaza también a Shooter McGavin, porque se había cansado de interpretar a villanos. Después de conocer a Adam Sandler y darse cuenta de lo divertida que sería la película, se unió al reparto. Desde entonces, McDonald ha dicho que fue uno de los mejores momentos en su carrera.

7. La estrella de Ash vs. Evil Dead, Bruce Campbell, en realidad había estado intentando interpretar a Shooter.

8. Por su famosa pelea en el campo de golf, Adam Sandler y el presentador de The Price Is Right, Bob Barker, ganaron el primer premio MTV Movie Award a la mejor pelea. En 2015, Sandler y Barker reavivaron su "pelea" con Happy Gilmore en Night of Too Many Stars de Comedy Central.

9. Bob Barker es famoso por ser vegetariano y un activo defensor de los derechos de los animales. También practica las artes marciales; estudió kárate Tang Soo Doo con Chuck Norris.

10. Al principio, Bob dudó en hacer Happy Gilmore, pero cuando supo que lo representarían ganando la pelea, aceptó.