10 películas para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Prime Video

El actor y director Edward James Olmos.

MIAMI.- Celebrando el Mes de la Herencia Hispana , Los Angeles Latino International Film Festival y Prime Video vuelven a unir fuerzas para traer a los hogares una selección de títulos exclusivos disponibles del 15 de septiembre al 15 de octubre. Una lista conformada por películas de México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil y otras latitudes que han sido seleccionadas y laureadas en múltiples festivales de cine prestigiosos. Explorando diferentes géneros que van desde el drama, la comedia, el romance hasta el thriller psicológico, esta selección promete hacer una radiografía de los temas que inquietan a la comunidad hispana y ser el caldo de cultivo de nuevas voces que darán mucho de qué hablar en el cine mundial.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Edward James Olmos, actor y director nominado al Oscar, fundador del Latino Film Institute quien comentó sobre la variedad de títulos que tendremos disponibles en Prime Video, la importancia del cine hispanoamericano y su influencia en Hollywood, la curaduría de la muestra y muchas cosas más.

Las películas de LALIFF disponibles en Prime Video durante el Mes de la Herencia Hispana incluyen:

- 7th & Union dirigida por Anthony Nordolillo

- A Place in the Field dirigida por Nicole Mejia

- Alemania dirigida por María Zanetti

- Bridges dirigida por Maria Corina Ramirez

- La Raya dirigida por Yolanda Cruz

- Moe dirigida por Jose Luis Valenzuela

- My Heart Can't Beat Unless You Tell It To dirigida por Jonathan Cuartas

- Papi dirigida por Noelia Quintero Herencia

- Trans Los Angeles dirigida por Kase Peña

- Women is Losers dirigida por Lissette Feliciano