lunes 15  de  septiembre 2025
PLATAFORMAS

10 películas para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Prime Video

Entrevista con el director y actor Edward James Olmos sobre la alianza entre Los Angeles Latino International Film Festival y Prime Video para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

El actor y director Edward James Olmos.&nbsp;

El actor y director Edward James Olmos. 

Cortesia/ H+M Communications
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Embed

MIAMI.- Celebrando el Mes de la Herencia Hispana, Los Angeles Latino International Film Festival y Prime Video vuelven a unir fuerzas para traer a los hogares una selección de títulos exclusivos disponibles del 15 de septiembre al 15 de octubre. Una lista conformada por películas de México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil y otras latitudes que han sido seleccionadas y laureadas en múltiples festivales de cine prestigiosos. Explorando diferentes géneros que van desde el drama, la comedia, el romance hasta el thriller psicológico, esta selección promete hacer una radiografía de los temas que inquietan a la comunidad hispana y ser el caldo de cultivo de nuevas voces que darán mucho de qué hablar en el cine mundial.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Edward James Olmos, actor y director nominado al Oscar, fundador del Latino Film Institute quien comentó sobre la variedad de títulos que tendremos disponibles en Prime Video, la importancia del cine hispanoamericano y su influencia en Hollywood, la curaduría de la muestra y muchas cosas más.

Lee además
Imagen referencial. 
CONMEMORACIÓN

De Centroamérica a México: independencias latinoamericanas marcan el Mes de la Hispanidad en EEUU
Un vendedor ofrece helados en el barrio predominantemente hispano de Pilsen, durante el desfile del Día de la Independencia de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos
MES DE LA HISPANIDAD

Hispanos en EEUU, un motor económico y social con futuro

Las películas de LALIFF disponibles en Prime Video durante el Mes de la Herencia Hispana incluyen:

- 7th & Union dirigida por Anthony Nordolillo

- A Place in the Field dirigida por Nicole Mejia

- Alemania dirigida por María Zanetti

- Bridges dirigida por Maria Corina Ramirez

- La Raya dirigida por Yolanda Cruz

- Moe dirigida por Jose Luis Valenzuela

- My Heart Can't Beat Unless You Tell It To dirigida por Jonathan Cuartas

- Papi dirigida por Noelia Quintero Herencia

- Trans Los Angeles dirigida por Kase Peña

- Women is Losers dirigida por Lissette Feliciano

Temas
Te puede interesar

Tres latinas abordan la naturaleza en muestra colectiva en Miami

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle": La inagotable fuerza de los débiles

Ricky Martin pone en venta mansión en Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El subdirector del FBI Dan  Bongino durante un evento de recordación a las víctimas del 9/11. 
ASESINATO POLíTICO

El FBI investiga una posible "amplia red" que instigó a Tyler Robinson

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia