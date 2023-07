"20 años después, Celia sigue a los pies de su exilio"

Pero no todo queda ahí, el legado y patrimonio de la Guarachera de Cuba sigue expandiéndose: calles llevan su nombre de diferentes ciudades del mundo, fue honrada con un Google Doodle [logo de Google], hay una exhibición sobre su legado en el Museo Smithsonian, uno de los más importante del país, y su rostro fue inmortalizado en los sellos postales de Estados Unidos.

Además, una moneda que rinde tributo a su imagen pronto la convertirá en la primera cantante latina en recibir este homenaje. Y para ponerle la tapa al pomo -como diría ella- se lanzará una icónica muñeca Barbie que celebra su inigualable estilo y ¡Azúcar!

“Pero sabes… el reconocimiento más importante para nosotros es el cariño eterno de la gente. La admiración y el respeto que todos sienten por ella es algo maravilloso que no le sucede a todos los artistas. Y eso ocurre porque Celia tuvo una carrera impecable. Es una mujer que triunfó sin chismes, sin polémicas, sin redes sociales, fue un triunfo orgánico”, dijo Pardillo.

Sobre los homenajes

Hace seis meses el comisionado por el Distrito 3 de Miami, Joe Carollo, propuso la idea de realizar una exhibición en el Teatro Tower de la Calle Ocho, para recordar y homenajear a Celia Cruz en el marco de los 20 años de su desaparición física. Dicha muestra hoy es una realidad que lleva por nombre Celia Cruz Forever y se inaugurará el 28 de julio.

“Yo estuve a cargo de la curaduría de esta exhibición en la que si bien hay objetos que fueron expuestos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, tiene narrativa completamente distinta, ya que exalta la relación de Celia con Miami, su contribución al exilio, su estrecho lazo con la Liga Contra el Cáncer, con la Ermita de la Caridad, y destaca momentos históricos de sus vivencias aquí”, reveló Omer Pardillo.

Por otra parte, el 14 de julio se develará un banco para la Guarachera de Cuba, ubicado al frente del malecón del Santuario Nacional Ermita de la Caridad,

un esfuerzo de su albacea, quien hizo las gestiones necesarias para concretar uno de los homenajes más emotivos para la legendaria artista.

“Ella, al igual que muchos cubanos, aportó activamente para que este santuario fuera construido. En sus viajes a Miami siempre tenía que pasar por ahí ya que era devota de la Caridad del Cobre. Recuerdo que la última visita de Celia a la ciudad fue el 14 de marzo del año 2003, y antes de irnos al aeropuerto, a las 4:30 de la mañana, ella pidió pasar la Ermita para despedirse de la virgen”, recordó Pardillo.

Y es que, aunque Celia Cruz nunca vivió en Miami, visitaba frecuentemente la ciudad para decir presente en eventos altruistas, asistir a programas de televisión, y para permanecer “a los pies de su exilio”, expuso Omer. “Celia amaba esta ciudad porque decía que Miami era la capital del exilio cubano, por eso tenía un lazo inquebrantable con su gente”, agregó.

El 16 de julio la Parada Cubana de Nueva York estará dedicada a la gran intérprete, mientras la ciudad de Miami Beach pondrá su nombre a una calle.

“En Nueva York, el cementerio Woodlawn abrirá sus puertas para que la gente y sus fanáticos visiten su tumba […] Y es que a Celia la venera todo el mundo, y eso lo compruebo cuando en el cementerio me dicen que su tumba es la más visitada del lugar donde también descansan los restos luminarias de jazz, y otros importantes artistas”, dijo.

Cabe destacar que durante el mes septiembre, en el marco de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, se dará a conocer una colección de camisetas con la imagen de Celia Cruz, las cuales estarán a la venta en Target, y, además, relanzará su autobiografíaCelia: Mi vida (2004), en el que la famosa cantante, nacida en La Habana el 21 de octubre de 1925 y bautizada como Úrsula Hilaria Celia Caridad, narró su trayectoria a la periodista Ana Cristina Reymundo.

Esfuerzos incansables de Omer Pardillo que honran a quien fuera la voz de grandes éxitos comoLa vida es un carnaval, Quimbara y Yo viviré, y rostro insigne del exilio cubano en el mundo.

“Sembró tanto en tantos lugares y en tantos corazones, que yo no puedo responder de otra manera que no sea trabajando incansablemente por defender su nombre y su legado que es impecable. Ella confió en mí y se lo agradezco, por eso no la defraudaré”, destacó Pardillo, quien también aprovechó de agradecer a todos los maestros del país, por educar sobre la vida y obra de Celia Cruz en las escuelas públicas y privadas.

“Me conmueven los cientos de trabajos sobre Celia, trabajos realizados por niños que ni siquiera nacieron cuando ella vivía, y que sienten fervor por su música y su obra”, finalizó sobre la cantante, a quien el Congreso de Estados Unidos otorgó la Medalla de Oro en 2003.