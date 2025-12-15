María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

La líder venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , sufrió una fractura en una de sus vértebras durante su arriesgada y épica salida de Venezuela , por lo que su permanencia en Noruega se ha extendido más de lo previsto, ya que espera indicaciones médicas sobre le tratamiento a seguir.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

"Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo", agregó. Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero.

En el portal noruego Aftenposten se indica que según informes, la lesión ocurrió cuando huyó de Venezuela en una pequeña embarcación pesquera el lunes de la semana pasada. El viaje en barco fue muy dramático, sobre todo porque las condiciones climáticas eran muy adversas, con mucho viento y grandes olas.

Según el relato de los involucrados en la huída, la pequeña embarcación golpeaba constantemente mientras trasladaba a María Corina Machado su punto de encuentro.

Tras su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron examinadas en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo. Los médicos identificaron varias lesiones, incluida una fractura de vértebra.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN