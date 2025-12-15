lunes 15  de  diciembre 2025
El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Se reporta una caída sostenida del precio de la gasolina en Florida ante de los viajes de fin de año, con un impacto directo en millones de conductores

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina en Florida continúa descendiendo y se ubica en 2.81 dólares por galón, el nivel diario más bajo desde mayo de 2021, según informó este 15 de diciembre de 2025 la Asociación Americana del Automóvil (AAA), en un contexto en el que 7.5 millones de floridanos se preparan para viajar durante las fiestas de fin de año, principalmente por carretera, lo que representa un alivio para el bolsillo de los conductores en plena temporada alta de desplazamientos.

Caída sostenida de los precios

AAA indicó que el precio de la gasolina en Florida ha disminuido durante tres semanas consecutivas, acumulando una reducción de 31 centavos en los últimos 23 días. De mantenerse la tendencia, los viajeros navideños podrían encontrar el nivel más bajo en años.

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.
LA MÁS BARATA DEL AÑO

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025
Sube el precio de la gasolina en Florida
AL ALZA

Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

“El precio de la gasolina en Florida ha bajado durante tres semanas consecutivas. Si la tendencia actual continúa, los viajeros de las fiestas encontrarán el precio más bajo en años”, afirmó Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group.

El promedio estatal de 2.81 dólares por galón es 11 centavos menor que hace una semana, 14 centavos menos que hace un mes y 26 centavos menos que en la misma fecha del año pasado.

Precios regionales en Florida

Las diferencias regionales se mantienen marcadas. Los mercados metropolitanos con la gasolina más cara son West Palm Beach–Boca Ratón ($2.95), Gainesville ($2.91) y Naples ($2.87). En contraste, los precios más bajos se registran en Crestview–Fort Walton Beach ($2.66), Panama City ($2.69) y Pensacola ($2.69).

Comparación con el promedio nacional

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina es de 2.91 dólares por galón, por debajo de los 2.95 dólares de la semana pasada y de los 3.02 dólares registrados hace un año, de acuerdo con AAA.

Viajeros en Florida por tipo de transporte

En este contexto, AAA proyecta que 7.5 millones de residentes de Florida viajarán durante el período festivo, un aumento del 3.4%respecto al año anterior, de los cuales 6.7 millones se desplazarán por carretera (+3%), 394,548 viajarán en avión(+2.5%) y 383,228 utilizarán otros medios de transporte, como trenes o autobuses, lo que representa el mayor incremento porcentual con un 10.5% más que en 2024.

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el incremento del tráfico en las carreteras, AAA recomienda combinar diligencias para reducir trayectos, conducir de forma conservadora, eliminar peso innecesario del vehículo, comparar precios mediante la aplicación móvil de AAA y pagar en efectivo, ya que algunos comercios aplican recargos a los pagos con tarjeta.

Récord nacional de viajes por las fiestas

AAA estima que 122.4 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, lo que supone un incremento del 2.2% respecto a 2024 y un nuevo récord histórico.

La gente tiene muchas ganas de viajar esta temporada. Esto se traduce en cifras récord en carreteras y aeropuertos. Recomendamos planificar con antelación, reservar temprano y considerar un seguro de viaje”, señaló Debbie Haas, vicepresidenta de Viajes de AAA – The Auto Club Group.

Con una caída sostenida en los precios del combustible y una temporada de viajes marcada por cifras récord, Florida encara las fiestas de fin de año con uno de los panoramas más favorables para los conductores en más de cuatro años.

