Leonardo DiCaprio revela por qué no le gustaría dirigir películas

En esta foto de archivo, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega para los 92 entrega de los Óscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 9 de febrero de 2020.

MIAMI.- Leonardo DiCaprio no tiene planes de sentarse en la silla del director en algún momento cercano. Durante una conversación con el aclamado cineasta Martin Scorsese , el actor admitió que no tiene deseos de dirigir y explicó que esto se debe a que siente que nunca podría estar a la altura del talento de Scorsese.

La charla ocurrió recientemente durante el evento A Year in TIME de la revista TIME en la ciudad de Nueva York.

“Algunas personas me han preguntado si me gustaría dirigir. Y yo les digo: ‘Nunca querría dirigir. Jamás podría hacer algo ni remotamente parecido a lo que hace Martin Scorsese. ¿Para qué lo haría?", explicó DiCaprio.

Sin embargo, la estrella de Una Batalla Tras Otra añadió que le hubiera gustado haberse tomado un respiro durante algunas de sus películas anteriores para observar con más atención el proceso cinematográfico.

“Interpretas a estos personajes, intentas adentrarte en la profundidad de su alma lo máximo posible (...) Si miro hacia atrás, me hubiera encantado haber observado mucho más de cerca el proceso detrás de las cámaras", añadió.

DiCaprio también señaló que trabajar con Scorsese ha sido uno de los momentos de los que se siente más orgulloso en su vida.

Mentor

“Crecí viendo películas desde muy pequeño, con el deseo de ser actor. Mi padre me llevó a ver las películas de Marty, junto con las de Robert De Niro, y me dijo: ‘Si hay alguien con quien quieres trabajar en tu carrera, ahora que tienes la posibilidad de hacer películas, es con este señor’. Así que pude ver el trabajo de Marty desde muy, muy joven”, explicó.

DiCaprio y Scorsese trabajaron juntos por primera vez en Gangs of New York, de 2002. Desde entonces, han colaborado en películas como The Aviator, The Departed y Killers of the Flower Moon.

Su séptima película juntos, What Happens at Night, se encuentra actualmente en producción. DiCaprio protagonizará la cinta junto a Jennifer Lawrence, en una adaptación de la novela de Peter Cameron.