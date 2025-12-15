Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

MIAMI.– La ciudad de Doral activó un programa de asistencia financiera de emergencia que otorga hasta 3.000 dólares a familias residentes que enfrentan una crisis económica.

Según Rafael Pineyro, concejal de esa municipalidad, la medida busca frenar los desalojos y cortes de servicios entre hogares de bajos recursos mediante la asignación de fondos del presupuesto, sin elevar la carga tributaria a los residentes.

La iniciativa, denominada Emergency Hardship Grant for Families (EHG4F), permite a las familias que demuestren 12 meses de residencia continua y cumplan con los umbrales de ingresos solicitar estas partidas durante los primeros 10 días de cada mes, hasta agotar la asignación inicial de 100.000 dólares para el programa.

Respiro a la comunidad

A diferencia de las ayudas federales tradicionales reservadas para la pobreza extrema, este programa reconoce la vulnerabilidad de la clase trabajadora ante la inflación y el alto costo de la vivienda en el sur de Florida.

Los topes de ingresos se ajustan a esta realidad: los hogares que dependen de un solo salario califican si ganan hasta 60.173 dólares anuales, mientras que las familias con dos o más fuentes de ingresos pueden acceder a la ayuda con ganancias conjuntas de hasta 128.565 dólares.

El concejal Pineyro confirmó que la medida responde a una “lectura realista” de la situación económica actual, en cuyo contexto incluso familias con empleo permanente pueden desestabilizarse por una emergencia médica o la pérdida repentina de trabajo.

"Económicamente hablando, sé que hay una necesidad de estabilización. Este programa es un auxilio para quienes pasan por un bache financiero, y esperamos poder ayudar a más de 100 familias en este proceso con los fondos específicos para esta causa", explicó el legislador municipal.

Transparencia mediante pago directo

Para garantizar el uso correcto de los fondos públicos y evitar fraudes, el gobierno municipal diseñó un mecanismo en el que el dinero nunca toca las manos del solicitante.

De acuerdo con la explicación, la Ciudad emite los cheques directamente a acreedores verificados, ya sean arrendadores, compañías hipotecarias, proveedores de servicios públicos (agua, luz, gas, internet) o centros de cuidado infantil.

El proceso de selección es riguroso y los residentes deben aprovechar el periodo de solicitud —del día 1 al 10 de cada mes— para presentar su documentación a través del portal oficial de la ciudad.

Una vez cerrada ese periodo mensual, los funcionarios evalúan los casos basándose en la urgencia y el cumplimiento de los requisitos.

Pineyro destacó la importancia de este sistema para mantener la integridad fiscal de la Ciudad mientras “se extiende una mano amiga”.

"Es un fondo limitado, pero diseñado para tener el mayor impacto posible en quienes realmente lo necesitan para no perder su vivienda o servicios básicos", señaló.

Gestión fiscal sin nuevos impuestos

El lanzamiento de este subsidio se produce en un contexto de cierre de año fiscal que las autoridades locales califican de exitoso.

Según Pineyro, la capacidad de financiar programas sociales como el EHG4F y, simultáneamente, incrementar la seguridad pública, proviene de una “administración eficiente del presupuesto aprobado en octubre, el cual esquivó el aumento de tasas a los propietarios”.

"El 2025 fue un gran año para la Ciudad de Doral y me atrevo a decir que será considerado uno de los mejores en nuestra historia", aseguró Pineyro.

El legislador local enfatizó que la estrategia para el próximo ciclo fiscal mantiene esta línea de austeridad administrativa con inversión social.

"El 2026 viene con muchísimos mejores y más proyectos para nuestros residentes, donde aumentamos los servicios y la presencia policial sin aumentar los impuestos, algo sumamente importante que me complace anunciar", concluyó Pineyro.