Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick fue detenido y se encuentra detenido bajo fianza de cuatro millones de dólares

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023. &nbsp;

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.

 

AFP/Kent Nishimura
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner, fue arrestado por la Policía de Los Ángeles en medio de la investigación del homicidio del cineasta y la productora de Hollywood, quienes fueron hallados sin vida el domingo 14 de diciembre por su hija Romy.

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick fue detenido y se encuentra detenido bajo fianza de cuatro millones de dólares.

Aunque en principio se manejó la hipótesis del asesinato pero las autoridades aseguraron que no habían dado con el agresor, trascendió que Nick Reiner era el principal sospechoso del ataque y el hombre de 32 años estaba siendo interrogado por la policía.

La revista People reportó que en el pasado Nick habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones.

Asesinato

El cineasta Rob Reiner, conocido por dirigir éxitos de Hollywood como This Is Spinal Tap, to Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) y A Few Good Men (1992), y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida en su mansión de Los Ángeles.

El hecho ocurrió el domingo 14 de diciembre y trascendió que la pareja fue víctima de un homicidio con arma blanca.

"El domingo 14 de diciembre, alrededor de las 3:30 p. m., el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudió a una vivienda para brindar asistencia médica, según informó el LAFD a People. Al llegar, encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68, muertos. Fuentes confirman que las víctimas eran Rob y Michele", reseñó la revista People.

Horas más tarde un portavoz de la familia confirmó la muerte del cineasta y su esposa. "Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", dijo en un comunicado compartido por CNN.

Trayectoria

Reiner alcanzó la fama primero como actor, al interpretar al torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la serie de los años 1970 All in the family. Pero, en 1984 debutó como director con el filme This is Spinal Tap.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica When Harry Met Sally, con Billy Cristal y Meg Ryan.

Además de su acervo cinematográfico, Reiner continuó actuando y este año apareció en la cuarta temporada de la serie de FX, The Bear.

Reiner también defendió causas sociales, como el matrimonio igualitario y la creación del programa First 5 en California, el cual ofrece programas de desarrollo para niños financiados con los impuestos a productos derivados del tabaco.

Por su parte, Michele Singer Reiner destacó en Hollywood como productora, actriz y fotógrafa, y colaboró con su esposo en varios de sus proyectos más famosos.

Singer Reiner fue nominada al Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life, el cual produjo y dirigió su esposo.

La pareja se conoció cuando Rob dirigió Cuando Harry conoció a Sally, y se casaron en 1989. Posteriormente tuvieron a sus tres hijos.

