Las sillas, de Ionesco, en Miami: últimas funciones

MIAMI.- El buen teatro resiste en Miami pese a la falta de apoyos, y Las sillas, del dramaturgo franco-rumano Eugène Ionesco (1909-1994), lo confirma. La recién inaugurada sala La 4ta. Pared presenta estos días esta exquisita pieza del absurdo.

A Ionesco le atraían diversos aspectos de la condición humana, que se revelan con fuerza en su obra: la obstinada irrelevancia de la comunicación, la falta de sentido de la vida, la sensación de vacío, la soledad, la muerte y la crítica social y política. También le apasionaba la experimentación teatral: romper con las normas convencionales mediante narrativas aparentemente “irracionales”, crear un teatro más libre y simbólico y obligar al espectador a reflexionar.

Bajo este modelo renovador, Las sillas fue concebida y estrenada a principios de los años 1950 en París, poco después del éxito de La cantante calva.

En síntesis, Las sillas narra la historia de una pareja de ancianos que se adoran y viven casi aislados del mundo, inmersos en su propia irracionalidad. El hombre, angustiado por el supuesto ocaso de la humanidad, cree poseer un mensaje crucial para salvar al mundo, pero su incapacidad para expresarlo lo lleva a convocar a un orador que comunique sus ideas ante un grupo de invitados imaginarios. A medida que estos “invitados” van llegando, las sillas se acumulan en escena, mientras la acción se concentra en el centro de la sala.

Entre parlamentos ilógicos y situaciones caóticas, aparece finalmente el orador. Es el único personaje real, pero resulta ser sordomudo; en lugar de transmitir un mensaje comprensible, despliega una serie de signos enigmáticos que dejan a todos —incluidos los propios personajes— mirando hacia la nada.

Con la intención de rescatar la destacada puesta en escena que Rolando Moreno presentó en Miami en 2011, la actriz y directora Marilyn Romero ofrece una versión que respeta los principios esenciales de la obra. Romero cuenta con la escenografía de Pedro Balmaseda y Jorge Noa, la iluminación de Ernesto Padilla y la música original de Pepín Rivero. Su adaptación del texto se ajusta con precisión a las necesidades de este nuevo escenario, producido por Gigi González, de MarGi Happenings.

Además de dirigir, Romero interpreta a la anciana y deslumbra al público con una actuación elocuente, cargada de matices que revelan la complejidad y contradicciones del personaje.

Gerardo Riverón, también consagrado en teatro, televisión y cine, encarna al anciano con carisma y convicción. Aporta al personaje esa desesperación esencial y ese niño interior que todos llevamos dentro.

Ambos intérpretes, sutilmente vulnerables, encarnan la búsqueda incesante del ser humano por encontrar sentido en un mundo que se precipita hacia la anarquía.

Assad Mardelli Hanna, un actor joven con creciente proyección, da vida al orador con destreza y sutileza. Aunque su personaje aparece solo al final, logra sostener una escena clave que, junto con la partida de los ancianos, subraya la profunda filosofía del absurdo.

Cada vez que una sala dedicada al buen teatro abre en Miami, por pequeña que sea, es motivo de celebración. La 4ta. Pared, ubicada en la barriada de West Kendall, es un magnífico ejemplo de ello.

Últimas funciones, sábado 15 de noviembre, 8:30 p.m., y domingo 16, 7 p.m., en la sala La 4Ta. Pared, 16351 SW 88 St. (Kendall Dr.), Miami.

Entradas por internet en este enlace.

Cupón de descuento LASILLASG para cinco personas o más.