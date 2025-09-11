jueves 11  de  septiembre 2025
A los 50, Leonardo DiCaprio da un giro importante a su carrera

Esta decisión marca un momento de madurez profesional para Leonardo DiCaprio, quien busca priorizar la calidad por encima de la cantidad

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

AFP/Michael Tran
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos y premiados de Hollywood, ha decidido dar un giro importante a su carrera a sus 50 años. El intérprete de Titanic, El Renacido y Once Upon a Time in Hollywood ha anunciado que reducirá el número de proyectos en los que participa, enfocándose únicamente en aquellos que realmente le apasionen y que tengan un significado personal o artístico.

Esta decisión marca un momento de madurez profesional para DiCaprio, quien tras décadas de éxitos, colaboraciones con directores legendarios y reconocimiento internacional, busca priorizar la calidad por encima de la cantidad.

“No quiero hacer películas solo por hacerlas. Busco proyectos que resuenen conmigo y que aporten algo a mi vida y a la audiencia”, afirmó en recientes entrevistas.

A lo largo de su carrera, DiCaprio ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del cine, incluidos Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Alejandro González Iñárritu, y ha acumulado premios y reconocimientos que le permiten ahora elegir con libertad y criterio lo que quiere filmar. Entre sus próximos proyectos destacan colaboraciones con Paul Thomas Anderson, que reflejan su interés en historias con profundidad y calidad cinematográfica.

Fiel a sí mismo

Más allá de su faceta profesional, esta decisión también tiene un componente personal. El actor ha mencionado que la influencia de su madre, Irmelin, y sus años de reflexión le han enseñado la importancia de ser fiel a sí mismo y aprovechar su tiempo de manera consciente. Esta postura lo coloca como un ejemplo de cómo artistas consagrados pueden reinventar su carrera y controlar su legado, incluso en la cúspide del éxito.

Leonardo DiCaprio demuestra así que a los 50 años no solo se trata de fama o cifras, sino de encontrar proyectos que realmente valgan la pena y que reflejen su visión artística, consolidándose como uno de los actores más inteligentes y estratégicos de su generación.

