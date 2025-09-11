jueves 11  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Muere el primer actor venezolano Eduardo Serrano

En agosto, al actor le fue diagnosticado cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro

El actor venezolano Eduardo Serrano.&nbsp;

El actor venezolano Eduardo Serrano. 

Captura de pantalla/Youtube/Sussex Daily News Ver.2
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El actor venezolano Eduardo Serrano falleció en Estados Unidos a los 82 años tras larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija Magaly Serrano en redes sociales.

"Este no es un adiós, amor de mi vida... Este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor". Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida. Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel", inicia el texto que la también actriz compartió con un video que recopila algunos momentos de Serrano.

Lee además
El actor y activista mexicano Arap Bethke.
FAMOSOS

El actor Arap Bethke se suma a LuxuryLab 2025 como moderador clave
Natti Natasha ensaya para la ceremonia de los Latin AMAs 2023, que se llevará a cabo este jueves, 20 de abril, en el MGM Grand Arena en Las Vegas.
FAMOSOS

Natti Natasha dice que revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud

"Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso si que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda. Y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario", agregó.

Embed

Magaly aseveró que Serrano no solo tuvo una carrera de éxitos, también fue un padre y abuelo intachable.

"Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos. Todos y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor. Eres mi mejor amigo, contigo tengo mis mejores recuerdos. Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma".

Por último, le agradeció a su padre cada detalle, momento y apoyo que le brindó en diversas etapas de la vida, y aseveró que su partida deja un vacío difícil de llenar.

"Te voy a extrañar... ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. Mi luz, mi vida, mi todo".

Miembros de la comunidad artística de Venezuela y seguidores han manifestado sus condolencias a la familia a través de publicaciones en redes.

Enfermedad

En agosto, la familia del galán de novelas, que conquistó la televisión en la década de los 80 y 90, dio a conocer que el intérprete padecía de un tumor maligno en la vejiga y se había sometido a una nefrostomía; sin embargo, su condición empeoró cuando le fue diagnosticado cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro.

En ese momento, Magaly, en compañía de la cantante venezolana Mirtha Pérez, difundieron un video explicando la condición de Serrano y solicitando apoyo económico para los tratamientos que requería.

"Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido", manifestó.

La cifra que necesitaban recaudar ascendía a 20.000 dólares.

Trayectoria

Andrés Eduardo Serrano Acevedo nació en Caracas, Venezuela, el 30 de noviembre de 1942. A sus 14 años, incursionó en el teatro de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Realizó trabajos de doblaje y posteriormente ingresó a Radio Caracas Televisión, canal en el que se consolidó como uno de los actores más destacados de la televisión venezolana participando en exitosas producciones como: Las Amazonas, La Heredera, El cuerpo del deseo, Juana la virgen, Dame chocolate, El rostro de la venganza, Emilia, Viva la Pepa, Mujercitas, La Mujer Perfecta, Marianela y La Zulianita.

También tuvo roles en cine y teatro, y fue galardonado con el premio local Meridiano de Oro como Actor de TV Galán Joven.

Más allá de la actuación, Serrano mantuvo romances con otras celebridades venezolanas. Se casó con la actriz Carmen Julia Álvarez en 1968, pero se divorciaron en 1975. También se casó con la cantante Mirtha Pérez en 1978. Y en 1995 contrajo matrimonio con Haidy Velázquez.

Es padre de Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y Magaly Serrano.

Los últimos años de su vida residió en Estados Unidos. Aunque se retiró del espectáculo, se dedicó a la literatura y en 2020, tras superar un cáncer de próstata, publicó su primer libro Historias en blanco y negro, el cual presenta relatos reflexiones de su vida.

Temas
Te puede interesar

Actriz Nina Dobrev y el deportista Shaun White ponen fin a su compromiso

Muere a los 95 años Alicia Vásquez, madre de Juanes

Nicky Jam y Beéle logran No. 1 con "Hiekka" en Billboard

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca