Muere el primer actor venezolano Eduardo Serrano

MIAMI.- El actor venezolano Eduardo Serrano falleció en Estados Unidos a los 82 años tras larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija Magaly Serrano en redes sociales.

"Este no es un adiós, amor de mi vida... Este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor". Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida. Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel", inicia el texto que la también actriz compartió con un video que recopila algunos momentos de Serrano.

"Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso si que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda. Y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario", agregó.

Magaly aseveró que Serrano no solo tuvo una carrera de éxitos, también fue un padre y abuelo intachable.

"Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos. Todos y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor. Eres mi mejor amigo, contigo tengo mis mejores recuerdos. Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma".

Por último, le agradeció a su padre cada detalle, momento y apoyo que le brindó en diversas etapas de la vida, y aseveró que su partida deja un vacío difícil de llenar.

"Te voy a extrañar... ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. Mi luz, mi vida, mi todo".

Miembros de la comunidad artística de Venezuela y seguidores han manifestado sus condolencias a la familia a través de publicaciones en redes.

Enfermedad

En agosto, la familia del galán de novelas, que conquistó la televisión en la década de los 80 y 90, dio a conocer que el intérprete padecía de un tumor maligno en la vejiga y se había sometido a una nefrostomía; sin embargo, su condición empeoró cuando le fue diagnosticado cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro.

En ese momento, Magaly, en compañía de la cantante venezolana Mirtha Pérez, difundieron un video explicando la condición de Serrano y solicitando apoyo económico para los tratamientos que requería.

"Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido", manifestó.

La cifra que necesitaban recaudar ascendía a 20.000 dólares.

Trayectoria

Andrés Eduardo Serrano Acevedo nació en Caracas, Venezuela, el 30 de noviembre de 1942. A sus 14 años, incursionó en el teatro de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Realizó trabajos de doblaje y posteriormente ingresó a Radio Caracas Televisión, canal en el que se consolidó como uno de los actores más destacados de la televisión venezolana participando en exitosas producciones como: Las Amazonas, La Heredera, El cuerpo del deseo, Juana la virgen, Dame chocolate, El rostro de la venganza, Emilia, Viva la Pepa, Mujercitas, La Mujer Perfecta, Marianela y La Zulianita.

También tuvo roles en cine y teatro, y fue galardonado con el premio local Meridiano de Oro como Actor de TV Galán Joven.

Más allá de la actuación, Serrano mantuvo romances con otras celebridades venezolanas. Se casó con la actriz Carmen Julia Álvarez en 1968, pero se divorciaron en 1975. También se casó con la cantante Mirtha Pérez en 1978. Y en 1995 contrajo matrimonio con Haidy Velázquez.

Es padre de Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y Magaly Serrano.

Los últimos años de su vida residió en Estados Unidos. Aunque se retiró del espectáculo, se dedicó a la literatura y en 2020, tras superar un cáncer de próstata, publicó su primer libro Historias en blanco y negro, el cual presenta relatos reflexiones de su vida.