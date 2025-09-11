jueves 11  de  septiembre 2025
MONARQUÍA

Príncipe Harry y Carlos III buscan un diálogo tras años de conflictos

Harry, que se encuentra en Londres por diversos actos programados con instituciones benéficas, aprovechó el viaje para intentar un acercamiento con Carlos III

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023. &nbsp;

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.

 

AFP/Odd Andersen

Londres.- El encuentro del miércoles en Londres entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, fue el primero en 19 meses y marca un inicio de reconciliación tras cinco años de acusaciones y conflictos.

Harry, que se encuentra en Londres esta semana para asistir a diversos actos programados con instituciones benéficas, aprovechó el viaje para intentar un acercamiento con su padre.

El último encuentro entre ambos se remontaba a febrero de 2024, cuando Harry viajó desde Estados Unidos, donde reside, tras conocerse el cáncer de su padre, del que no se ha anunciado su naturaleza y por el cual todavía sigue en tratamiento.

Estas son las principales etapas de esta disputa:

- 2019 -

Un año después del matrimonio del príncipe Harry y la actriz californiana Meghan Markle, la pareja demanda a varios tabloides por invasión de privacidad.

Enrique menciona en un documental del canal británico ITV tensiones con su hermano Guillermo, mientras que Meghan habla de sus dificultades frente a la presión que tuvo que soportar tras llegar a la familia real.

- 2020 -

El 8 de enero, Harry y Meghan, a quienes la reina Isabel II otorgó el título de duques de Sussex, anuncian en Instagram que quieren renunciar a la mayor parte de sus obligaciones reales, repartir su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica, y volverse financieramente independientes.

En marzo, hacen su última aparición con la familia real y pierden la protección policial y la financiación pública que disfrutaban.

La pareja se instala brevemente en Vancouver, en Canadá, antes de comprar una casa en Montecito, en California.

La pareja firma acuerdos con Netflix y Spotify por millones de dólares.

- 2021 -

El 7 de marzo, en una entrevista polémica concedida a Oprah Winfrey, la estrella estadounidense de los talk shows, Meghan confiesa que pensó en el suicidio tras llegar a la familia real.

La pareja también insinúa que la familia real es racista, afirmando que uno de sus miembros se preguntó sobre el color de piel de su hijo antes de su nacimiento, dado que la madre de Meghan es una mujer negra.

El palacio no comentó nada, pero la entrevista provocó un fuerte distanciamiento de la pareja con la familia real.

En septiembre, Harry inició un primer procedimiento judicial en relación con la pérdida de su protección policial.

- 2022 -

El 8 de septiembre, día del fallecimiento de la reina Isabel II, Harry viajó desde Londres a Escocia, donde había fallecido la soberana, pero llegó solo y más tarde que el resto de la familia real, al no haber sido avisado de inmediato.

Dos días más tarde, el 10 de septiembre, William y su esposa Kate Middleton junto con Harry y Meghan, se presentaron en público en Windsor, intentando proyectar una imagen de unidad tras la muerte de la soberana, pero los dos matrimonios apenas se hablaron.

En diciembre, se estrenó el documental de Netflix Enrique y Meghan, en el que continúan sus críticas contra la familia real. El príncipe acusó en particular a la institución de no haber protegido a Meghan.

- 2023 -

El 10 de enero, Enrique publicó sus memorias, En la sombra, éxito mundial de ventas, en las que relata su infancia y no deja en buen lugar a su hermano William, su cuñada Kate y su madrastra Camila.

Ese mismo año, inició una nueva demanda contra la prensa sensacionalista por escuchas ilegales.

- 2024 -

El 5 de febrero, Enrique cruzó el Atlántico para visitar a su padre tras enterarse del cáncer de Carlos III.

Aquella visita fue la última vez que se reunieron antes de encontrarse el miércoles 10 de septiembre de 2025 en la residencia londinense del soberano.

- 2025 -

El 2 de mayo, Enrique perdió en apelación su intento de recuperar la protección policial de la que disfrutaba cuando era miembro activo de la familia real.

Tras esta decisión, confesó a la BBC que desea reconciliarse con su familia, pero que Carlos III ya no le habla. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", añadió.

FUENTE: AFP

