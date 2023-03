A medio siglo de la salida del disco 'The Dark Side of the Moon'

Carátula abierta del disco The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, 1973.

MIAMI .- Hace medio siglo, el 4 de marzo de 1973, el grupo británico Pink Floyd sacó a la luz The Dark Side of the Moon , uno de los discos más icónicos y enigmáticos de la música rock en varios de sus géneros.

De hecho, la carátula del disco es una de las 10 más significativas del rock, además de aparentemente sencilla: Idea del artista gráfico George Hardie, que materializó el deseo de la banda de “un diseño sencillo y atrevido”: un rayo de luz blanca que atraviesa un prisma y lo fragmenta en los colores que lo componen.

De esta manera, con 10 temas a cuestas, cuya música fue compuesta indistintamente por Gilmour y Walters, Pink Floyd provocó una revolución en el ámbito roquero más elaborado de la época, al convertir su ya conocida sonoridad progresiva en un componente fundamental y distintivo que llevaría a un público amplio.

La idea de Pink Floyd fue hacer un álbum conceptual, con un tema central sobre la salud mental y la fragilidad de la vida. Y la frase “lado oscuro de la luna” no fue más que una idónea metáfora para entrar a la mente del ser humano, sobre la base de la abstracción “lunático”, que es un término que proviene de “luna” y de la idea de que el estado mental de una persona varía en torno a las fases de la Luna.

El disco The Dark Side of the Moon fue grabado en los EMI Studios, que ahora llaman Abbey Road Studios, de Londres, desde mayo de 1972 a enero de 1973.

Para comenzar, el grupo empleó la técnica de grabación multipista, cintas y sintetizadores analógicos, incluida la experimentación con el EMS VCS 3 y un Synthi A.

Allí estuvo el ingeniero Alan Parsons, que ya tenía en su haber dos grandes discos de The Beatles: Abbey Road (1969) y Let It Be (1970).

Y a Parsons, además de su fastuosa carrera discográfica, debemos muchos de los aspectos sonoros y de la contratación de la cantante Clare Torry, que da voz a The Great Gig in the Sky, en The Dark Side of the Moon.

El disco además denota sorpresas y recursos ingeniosos. La risa desquiciada que suena en Speak to me y Brain damage es de Peter Watts, uno de los directivos de la banda que estuvo en la contraportada del álbum Ummagumma.

El ruido de monedas en el exitoso éxito Money lo consiguió Roger Waters al grabar unas monedas que fueron introducidas en una batidora.

No podemos olvidar el sonido multifacético del saxo en Money y Us and Them, a cargo de Dick Parry, un viejo amigo de Gilmour que se unió a la idea durante la grabación del disco.

Punto aparte merecen las letras de las canciones, repletas de metáforas, todas escritas por Roger Walters, quien prepara estos días una nueva versión del disco, según confesó al periódico británico The Telegraph.

En resumen, Dark Side of the Moon parece sugerir que hay dos tipos de locura. La primera, que es mencionada en las canciones que dan comienzo a la producción discográfica, señala que las personas se vuelven locas siguiendo la corriente.

El segundo tipo de locura es cuando las personas se dan cuenta que quienes se dejan llevar por la corriente están locas.

Fueron la música, los sonidos ingeniosos y las letras de las canciones las que conquistaron a más de 45 millones de personas en el mundo para comprar el disco.

Y esos fueron precisamente los componentes que ayudaron a muchos a escapar de sus penumbras, impuestas o voluntarias.

The Dark Side of the Moon todavía se ubica como uno de los álbumes más exitosos de la historia. El álbum estuvo 736 semanas consecutivas en la lista Billboard 200 hasta julio de 1988.