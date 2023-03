A medio siglo de la salida del quinto disco de Led Zeppelin

Houses of the Holy, Led Zeppelin.

MIAMI.- Hace medio siglo, el 28 de marzo de 1973, el grupo británico Led Zeppelin sacó a la luz Houses of the Holy , que marcó otro punto de inflexión estilístico para la banda, después del lanzamiento de los volúmenes III y IV.

Según el biógrafo de la banda, Dave Lewis, "mientras que el efecto arrasador de los primeros años se estabilizaba, aunque desprovisto de la electricidad de los dos primeros discos, la gran diversidad del tercer álbum, y carente del estatus clásico del cuarto, Houses of the Holy, sin embargo, encontró el lugar que le correspondía".

De hecho, Houses of the Holy mostró una interpretación vocal más aguda, chirriante y llena de efectos de Robert Plant, que es prácticamente la antítesis del disco anterior que tuvo por gran tema Stairway to Heaven.

Pero 50 años más tarde podemos decir que Houses of the Holly cuenta con grandes canciones como The Song Remains the Same, The Rain Song y Dancing Days, además de Over the Hills and Far Away y D' yer Maker que figuraron en las listas de éxitos populares.

Jason Hanley, vicepresidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, declaró a ABC: "Si (1971) Led Zeppelin IV se convirtió en el modelo de cómo podría sonar Zeppelin, Houses of the Holy fue un disco diferente y tomó en cuenta una nueva dirección.”

“Simplemente siguieron subiendo la apuesta en cada disco”, agregó.

El disco Houses of the Holy fue un gran éxito para Led Zeppelin y fue certificado Diamante por la RIAA por más de 10 millones de álbumes vendidos, cuando la venta de música dependía de la compra de discos porque aún no existía internet.

Además, el disco forma parte de varias listas como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

“Este álbum fue su momento un experimento para hacer algo diferencia y optar por diversión. Y por eso se ha convertido en uno de los grandes discos icónicos del rock and roll”, resumió Hanley.

La portada, que muestra un grupo de niños presuntamente desnudos, mientras escalaba una colina de rocas en Irlanda del Norte, fue tema de controversia, pero más tarde la firma diseñadora Hipgnosis aclaró que se trataba de un montaje fotográfico.