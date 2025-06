Blake Lively retira cargos por daño emocional en disputa con Justin Baldoni

MIAMI.- La actriz Blake Lively retiró oficialmente las acusaciones de daño emocional y angustia emocional negligente de su demanda contra el actor y director Justin Baldoni. Esta decisión significa que Lively no podrá reintroducir estas reclamaciones en el futuro.

A pesar de este ajuste, Lively mantiene firmes otras acusaciones en su demanda, incluyendo acoso sexual y represalias por parte de Baldoni. El caso sigue su curso, centrándose en temas delicados como el presunto acoso y una supuesta manipulación mediática. Este retiro parcial no pone fin al enfrentamiento legal, sino que marca una reconfiguración de la batalla.

El litigio entre Lively y Baldoni se inició en diciembre de 2024, cuando la actriz interpuso una demanda alegando acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil durante el rodaje de la película It Ends With Us. En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively, a su esposo Ryan Reynolds y a su publicista de extorsión y difamación.

Preparativos para un Juicio Prolongado

El juicio está programado para marzo de 2026, por lo que ambas partes se preparan para una batalla legal prolongada.

Por su parte, Lively, firme en su postura, planea testificar. Además cuenta con el respaldo de organizaciones como Equal Rights Advocates, que apoyan una ley californiana de 2023 diseñada para proteger a las víctimas de acoso, fortaleciendo su posición.

Mientras que Justin Baldoni mantiene su postura de que todas las acusaciones son falsas.