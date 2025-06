Taylor Swift sigue marcando distancia con Blake Lively

MIAMI .- La amistad entre la cantante Taylor Swift y la actriz Blake Lively ya no es la misma a raíz de una disputa legal ajena a Swift, en la que Lively intentó, al parecer, involucrar a la superestrella del pop, desatando una reacción de completa indiferencia por parte de la cantante.

El problema se remonta a una contrademanda presentada por Justin Baldoni, compañero de reparto y director de Lively en la película It Ends With Us. En el marco de esta batalla legal, salieron a la luz mensajes de texto comprometedores de Lively, en los que la actriz se refería a personas cercanas como dragones, entre ellos Taylor Swift y Ryan Reynolds (esposo de Lively).