Abogado de rapero Diddy, bajo investigación federal, denuncia abuso de fuerza militar

"Ayer, hubo un uso excesivo de la fuerza a nivel militar cuando se ejecutaron órdenes de allanamiento en las residencias del señor Combs", dijo en un comunicado del abogado Aaron Dyer. "No hay excusa para el despliegue excesivo de la fuerza y la hostilidad exhibida por las autoridades o la forma en la que sus hijos y empleados fueron tratados".

La investigación penal aumenta el escrutinio a Combs, quien ha sido acusado en varias demandas por abuso sexual en los últimos meses.

En una demanda que Combs resolvió el día después de que fuera presentada en noviembre, su ex protegida y novia, la cantante de R&B Cassie, lo demandó alegando años de abuso sexual, incluyendo violación. El caso señala que Combs la obligó a tener relaciones sexuales con prostitutas mientras las filmaba.

Antecedentes del rapero

En febrero, un productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a solicitar prostitutas y lo presionó para tener relaciones sexuales con ellas.

Otra de las acusadoras de Combs es una mujer que afirma que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando tenía 17 años.

Combs y sus abogados han negado todas las acusaciones.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente como lo hizo Cassie.

No está claro si los allanamientos están relacionados con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas.

Combs es uno de los productores y ejecutivos de hip hop más influyentes de las últimas tres décadas. Anteriormente conocido como Puff Daddy, construyó uno de los imperios más grandes del hip hop. Es fundador de Bad Boy Records, ha sido galardonado con tres Grammy y ha trabajado con una gran cantidad de artistas de primer nivel, incluidos Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

FUENTE: AP