Academia de la Grabación aumenta cuota de sus miembros

“Si la gente tiene dificultades (con esta subida de tasas), vamos a seguir con esa política. No se trata de intentar sacar dinero a gente que no lo tiene. Se trata simplemente de hacer una valoración justa. Así que, cuando alguien diga que no podemos permitirnos pagar 150 dólares, vamos a decir: ‘Bien, ¿qué puedes permitirte? Oh, no puedes permitírtelo, no hay problema. Te queremos como miembro a pesar de todo'”, dijo a Billboard.

Mason Jr. explicó que puede haber un grupo de personas que intente aprovecharse de alguna postura de quienes no puedan pagarlo, pero aseguró que confía en la comunidad que integra la Academia.

“Estoy seguro de que hay un pequeño porcentaje de personas que pueden aprovecharse de ello, pero en su mayor parte la comunidad musical es gente buena y justa. Si te dedicas a la música, la creatividad y el arte, no sueles (buscar formas de engañar al sistema). No vamos a preocuparnos por los pocos que puedan tener eso en su corazón”, señaló el CEO.

Recientemente la Academia de la Grabación anunció una serie de cambios a las reglas de los premios Grammy para reflejar mejor la evolución de la industria musical, entre ellos, pautas para las producciones que involucren trabajos elaborados con inteligencia artificial.

FUENTE: REDACCIÓN