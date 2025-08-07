jueves 7  de  agosto 2025
Academia Latina de la Grabación anuncia a artistas homenajeados este 2025

La Academia también dio a conocer que este año un docente recibirá por primera vez el Premio al Educador de Música Latina

Academia Latina de la Grabación anunció a sus homenajeados de 2025 con premios especiales.

Academia Latina de la Grabación anunció a sus homenajeados de 2025 con premios especiales.

Captura de pantalla/Instagram/@latingrammys
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La afroperuana Susana Baca, el rockero español Enrique Bunbury, el brasileño Ivan Lins, el trío mexicano Pandora y la puertorriqueña Olga Tañón, serán los artistas honrados con el Premio a la Excelencia Musical por parte de la Academia Latina de la Grabación.

La institución también anunció que este año el productor musical Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo.

"Felicitamos a los artistas que reciben el Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo. Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical latina", reza el escrito que la Academia compartió en Instagram para anunciar a los agasajados.

Asimismo, se dio a conocer que este año un docente recibirá por primera vez el Premio al Educador de Música Latina.

En un comunicado de prensa, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, manifestó su alegría por reconocer y honrar el trabajo de estos artistas y docentes.

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a entrega anual de la Semana Latin Grammy”.

Reconocimientos

La Academia Latina de la Grabación otorga este galardón a artistas que, durante su trayectoria, han influido en la industria musical latina brindando aportes invaluables. Por su parte, el Premio del Consejo Directivo se entrega a quienes han brindado contribuciones a la música, fuera del ámbito de la interpretación.

El Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación es el encargado de votar para elegir a los artistas que serán reconocidos.

Sobre el Premio al Educador de Música Latina, se trata de una colaboración con la Fundación Cultural Latin Grammy. Este galardón reconoce los esfuerzos de docentes para incorporar la música latina en su plan de estudios. "El programa musical de la escuela del ganador recibirá una donación de 10.000 dólares en instrumentos musicales para apoyar la educación musical", resalta la Academia.

El reconocimiento se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre en Las Vegas en una ceremonia privada.

