Activista pide cancelar conciertos de Kanye West en Rusia

En esta foto de archivo, Kanye West asiste a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair después de la 92a edición de los Oscar anual en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020.

MOACÚ.- El activista ruso Vitali Borodín, conocido por sus denuncias contra músicos y periodistas opositores, anunció en sus redes sociales que se dirigirá a las autoridades con la petición de cancelar los conciertos del rapero estadounidense Kanye West , anunciados para los días 10 y 11 de octubre.

"¿Acaso creen que basta con firmar el contrato, transferir el dinero y listo? No, amigos, no permitiremos que este individuo gane millones en nuestro país", escribió Borodin.

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Agregó que West tiene una reputación nefasta "incluso en Occidente" y "publica declaraciones antisemitas escandalosas". Además, "su esposa anda constantemente sin ropa", lo que contradice las normas de la decencia.

Los planes de West para ofrecer dos conciertos en San Petersburgo el 10 y 11 de octubre se anunciaron este lunes, y en pocas horas, casi todas las entradas se agotaron.

También se duplicaron las reservas en los hoteles de la antigua capital zarista.

Últimas actuaciones

West visitó Moscú en 2024 para asistir al cumpleaños de un diseñador ruso con el que trabajó en el pasado.

Paralelamente, comenzaron a circular rumores sobre un concierto del famoso artista en el estadio Luzhnikí de Moscú, un evento que nunca llegó a producirse.

Hace dos días, el rapero dio un concierto en Kazajistán, su primera gran actuación en Asia Central en el marco de la gira mundial, no exenta de polémica, que ya le ha llevado a varios países, incluida España.

El principal motivo de polémica de esta gira llegó por las declaraciones antisemitas previas del artista, con apología del nazismo e imágenes de esvásticas en sus redes sociales en 2022, además de la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial en 2025.

En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un largo escrito de disculpa titulado A quienes he herido, en el que pidió perdón tanto a la comunidad judía como afroamericana, y alegó que su comportamiento se debía a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo, agravado por un trastorno bipolar.

FUENTE: EFE