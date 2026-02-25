Gloria Trevi posa en la portada de Playboy Nueva Zelanda

MIAMI.- La icónica revista Playboy edición Nueva Zelanda, líder mundial en publicaciones para adultos desde 1953, presenta a la cantante mexicana Gloria Trevi como imagen de su portada del mes de febrero-marzo. En una entrevista exclusiva, Trevi compartió su entusiasmo por esta oportunidad.

“Me sentí muy cómoda participando en esta revista, ya que ha dado un giro mucho más intelectual. Espero que a todos les guste tener esta oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso se trata la música también”, expresó.

POLÉMICA Alemania convoca a responsables de la Berlinale por controversia sobre Israel

ESCENAA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Esta portada se da en el marco del cumpleaños de la cantante, que celebrará con un concierto titulado Gloria Trevi Live Celebration en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

"Este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su música en un espectáculo lleno de energía y pasión", reza un comunicado.

Adicionalmente, Trevi llevará su Fiesta Tour por México. Promovido por Live Nation, Great Talent y Latino Live, este espectáculo no solo celebrará su cumpleaños, sino también una carrera llena de éxitos que ha trascendido fronteras y generaciones.

Nuevo lanzamiento

Con el concierto a la vista, Gloria también ha estrenado el video de su balada Me Dejé Llevar, parte de su álbum El Vuelo.

El video, dirigido por Pablo Croce, fue filmado en un jardín laberinto y en escenarios naturales de Miami, y refleja la nostalgia de una relación pasada.

Este lanzamiento está disponible en su canal de YouTube y ya ha comenzado a captar la atención de sus fans.