Actor anuncia libro sobre experiencia en internamiento en EEUU

Crown Books for Young Readers anunció hoy, 4 de octubre, que My Lost Freedom (Mi libertad perdida) de Takei, ilustrado por Michelle Lee, se publicará el 30 de abril de 2024. Takei, de 86 años, pasó tres años en tres campos diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. Los campos se establecieron después de que el presidente Franklin D. Roosevelt firmara una orden ejecutiva en 1942 que autorizaba el traslado forzoso a la costa oeste de aquellos considerados riesgosos para la seguridad, lo que llevó al aprisionamiento de más de 100.000 estadounidenses de origen japonés.

La infancia del actor entre púas

“Mi infancia detrás de vallas de alambre de púas es la razón por la que me convertí en activista”, dijo Takei en un comunicado. “Estaba claro que la historia sobre las injusticias que enfrentaron los estadounidenses de origen japonés también debería contarse de una manera que los niños pequeños y sus cuidadores pudieran entender. Especialmente en el clima político actual, mi misión es transmitir este capítulo de la historia estadounidense a los niños para que todos podamos crecer conociendo tanto la fragilidad como la importancia de la democracia y nuestra participación en ella”, agregó el artista.

Los libros anteriores de Takei incluyen Oh Myyy!: There Goes The Internet, sobre sus múltiples seguidores en las redes sociales, y la autobiografía To the Stars.

Crown Books for Young Readers es un sello editorial de Random House Children’s Books.

FUENTE: AP