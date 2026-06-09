martes 9  de  junio 2026
CORRUPCIÓN

Caso Zapatero: Juez pide a EEUU revisar celular de ejecutivo de Plus Ultra

El contenido del teléfono constituye "material probatorio" que puede "tener relevancia para la investigación española relativa al rescate de Plus Ultra

Embed

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, solicitó "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar "como medio de prueba" el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea.

Lee además
Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Juez de España ordena tasar joyas halladas en la oficina de Rodríguez Zapatero; profundiza la investigación
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, asistió al primer aniversario de la tragedia en el complejo cultural y arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el 29 de octubre de 2025.
ESPAÑA

José Luis Rodríguez Zapatero declina invitación para acudir a acto con el Papa, en medio de presión judicial

Así lo acordó en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que la "extracción" del contenido del dispositivo "fue puesta a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)".

El juez Calama señala que la cooperación policial entre España y Estados Unidos "ha permitido que la oficina de HSI en Madrid" traslade a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional "información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales".

"Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", ha añadido.

El contenido del teléfono, continúa, constituye "material probatorio" que puede "tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra, motivo por el cual ha obtenido autorización para compartir dicha extracción para su uso judicial en España".

En uno de los oficios de la UDEF, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes recogieron mensajes de teléfono entre Reyes y Julio Martínez Sola --presidente de la compañía--, en los que el exconsejero le preguntaba cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.".

A lo que el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la interina venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas  en Venezuela para hacer millones

Revelan nexos financieros entre operadores de Delcy Rodríguez y el testaferro de Zapatero

El Papa ofrece misa en Barcelona y bendice la nueva torre de la Sagrada Familia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
MIGRACIÓN

EEUU busca revocar la ciudadanía estadounidense a hija de narcotraficante colombiano por "fraude"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida. 
MÚSICA PARA EL BOLSILLO

Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

Te puede interesar

Empleadas en una fábrica de procesamiento de productos alimentarios.
MERCADO LABORAL

Solicitudes de desempleo bajan por tercera semana en Florida y se alinean con la tendencia nacional

Por Daniel Castropé
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  
CORRUPCIÓN

Caso Zapatero: Juez pide a EEUU revisar celular de ejecutivo de Plus Ultra

El Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett (derecha), llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, el 23 de abril de 2026.
VENEZUELA

EEUU afirma que exportaciones petroleras de Venezuela alcanzan su "nivel más alto" en años

Vista de las portadas de los periódicos expuestos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral.
ELECCIONES

Perú: Unas 1.500 actas serán claves para definir el balotaje con mínima diferencia

George Pino.
JUSTICIA

Juicio contra empresario George Pino se suspende tras quiebre emocional del acusado