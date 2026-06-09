Katy Perry y Justin Trudeau posan por primera vez en una alfombra roja

Justin Trudeau y Katy Perry asistieron al estreno de "Katy Perry: The Lifetimes Tour" durante el Festival de Tribeca 2026 en el Teatro BMCC el 8 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La estrella del pop Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau acapararon los reflectores en Nueva York al realizar su esperado debut oficial como pareja. Ambos asistieron tomados de la mano al estreno mundial de la película de conciertos de la cantante en el OKX Theater.

El evento, que sirvió de marco para la presentación de Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, se convirtió en el escenario ideal para confirmar la relación que comenzó a fraguarse en el verano de 2025.

Durante el desfile por la alfombra roja, la intérprete lució un vestido blanco de alta costura con detalles de rosetas, mientras que Trudeau optó por un traje clásico negro sin corbata de lazo, mostrándose cómplices, compartiendo miradas y dedicándose gestos de cariño frente a las cámaras, según reportaron medios internacionales como People y E! News.

Declaraciones de la pareja

Tras la proyección del film dirigido por Paul Dugdale, Perry participó en una sesión de preguntas y respuestas donde se sinceró ante el público sobre su gran momento personal.

"Estoy muy enamorada. De hecho, ese concierto se grabó después de conocer al amor de mi vida, por lo que me sentí muy anclada por eso. Soy un poco como una cometa de arcoíris: vuelo súper alto... y a veces necesito estar conectada a tierra. Tener finalmente ese ancla me hace sentir realmente completa ahora".

Por su parte, Trudeau también expresó su admiración por la artista ante los micrófonos de Entertainment Tonight, bromeando con que ya había visto el espectáculo musical en tres ocasiones previas en París, aunque admitió entre risas que en esos momentos "no estaba prestando atención a nada más que a Katy".