Solicitudes de desempleo bajan por tercera semana en Florida y se alinean con la tendencia nacional

MIAMI. - Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Florida cayeron de forma marcada al cierre de mayo, con 5.167 peticiones iniciales durante la semana que finalizó el 30 de mayo, según las cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL).

La reducción de 803 solicitudes frente a las 5.970 de la semana anterior representa el tercer descenso semanal consecutivo en el estado y apunta a una estabilización del mercado laboral tras un mayo de fuertes turbulencias.

Efecto Spirit se diluye

La caída se produce después de un mes inusualmente convulso. Las peticiones se dispararon por encima de las 8.000 en la semana que finalizó el 9 de mayo, a raíz del cierre repentino de Spirit Airlines el 2 de mayo.

La aerolínea de bajo costo, que mantenía varios centros de operaciones en aeropuertos del estado, empleaba a cerca de 4.800 trabajadores en Florida, la mayoría en el sur y el centro del territorio.

Voceros de la compañía atribuyeron el cese de actividades a la imposibilidad de absorber el alza de los precios del combustible derivada del conflicto con Irán.

Conforme se agotó el impacto de aquellos despidos masivos, las cifras estatales retomaron una senda descendente que ya se había insinuado antes del cierre de la aerolínea.

Descenso más tímido en el país

Los datos de Florida coincidieron con la dirección del indicador nacional, aunque la moderación fue mucho menor a escala federal. En todo Estados Unidos se contabilizaron 187.978 solicitudes iniciales sin ajuste estacional durante la semana que finalizó el 30 de mayo, apenas 121 menos que la semana previa, una baja del 0,1 %.

La cifra quedó por debajo de las 207.512 peticiones registradas en la semana comparable de 2025.

El panorama, no obstante, admite matices: el dato nacional ajustado por estacionalidad, que sirve de referencia a los mercados, subió a 225.000 solicitudes, su nivel más alto desde principios de febrero, lo que sugiere que la lectura sobre el empleo estadounidense dista de ser uniforme.

Tasa estatal aún por encima de la media

El repliegue de las nuevas solicitudes contrasta con una señal persistente. La tasa de desempleo de Florida se mantuvo por encima del promedio nacional en cada mes de 2026, una circunstancia que no se registraba en cerca de un lustro.

En abril, el indicador estatal se ubicó en 4,3 %. FloridaCommerce, la agencia estatal responsable de las estadísticas laborales, tiene previsto divulgar la tasa correspondiente a mayo en las próximas dos semanas, un dato que permitirá medir con mayor precisión el alcance real de la reciente mejoría en las peticiones iniciales del estado.