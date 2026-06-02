Actor Idris Elba es nombrado caballero del Imperio Británico

MIAMI.- El rey Carlos III nombró caballero al actor, activista y músico británico Idris Elba en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor. Elba, de 53 años, recibió el título por sus servicios a la juventud. El monarca le impuso el honor de tocarlo con una espada en los hombros mientras el acto estaba de rodillas.

Una foto del momento se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la familia real.

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"Estamos agradecidos. El trabajo continúa", escribió la estrella de The Wire en una historia que lo mostraba luciendo su medalla y tomado de la mano de su esposa, Sabrina Elba, en los terrenos del castillo.

La estrella etiquetó a Sabrina y a la Fundación Elba Hope, organización benéfica que la pareja cofundó en 2022 para apoyar a las comunidades de la diáspora y crear mayores oportunidades.

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El título de caballero de Elba se anunció en la lista de honores de Año Nuevo 2026 del rey Carlos, y el momento se hizo oficial en la ceremonia de investidura.

El rey Carlos, la princesa Ana y el príncipe Willima dirigen exclusivamente las ceremonias, entregando títulos de caballeros, damas y otros reconocimientos después de que las listas de homenajeados se anuncian dos veces al año.

Elba, artista multifacética, también es embajadora de buena voluntad de The King's Trust y ha atribuido su inicio en las artes a una subvención que recibió de la organización benéfica real cuando tenía 18 años.