Actor Quinton Aaron revela qué descubrió al despertar del coma

Quinton Aaron asiste a la velada Karibu Africa Hamptons el 19 de agosto de 2022 en Sag Harbor, Nueva York.

MIAMI.- El actor Quinton Aaron , protagonista del filme The Blind Side, reveló durante una entrevista que concedió a ABC News que al despertar de un coma inducido por un derrame cerebral, y en el que estuvo por tan solo cuatro días, su esposa Margarita DeLeon seguía casada con otro hombre.

Aaron expuso que al conocerse ella le había informado que estaba divorciada.

"Todo el tiempo que estuvimos juntos, ella me dijo que estaba divorciada. Incluso le dijo a la persona en donde nos íbamos a casar: 'Sí, tengo todos los documentos. Puedo enviar por correo electrónico el decreto de divorcio'", comentó a la revista People.

El error

El intérprete explicó que durante la emergencia médica, un abogado notó que los registros demostraban que DeLeon seguía casada legalmente con su expareja, con quien contrajo matrimonio en 1992. Ante esto, el personal médico informó que ella no podía tomar decisiones médicas en su nombre y le exigieron salir de la habitación.

En la entrevista emitida en el programa Good Morning America, DeLeon explicó que desconocía que el divorcio no había sido finalizado.

Quinton Aaron y Margarita DeLeon se casaron en diciembre de 2024.