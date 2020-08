Actores en Miami se reinventan sin renunciar a su vocación

Con motivo del Día Internacional del Actor y para conocer lo que significa ser actor y reinventarse en otro oficio, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con tres actores que conforman su equipo de trabajo: Grethel Delgado, Lieter Ledesma y Héctor Alejandro González.

El actor cubano radicado en Miami Lieter Ledesma se desempeña como presentador y afirma que la reinvención es necesaria, aunque resurgir en el exilio no deja de ser desafiante.

“Reinventarse es parte inseparable de la profesión, lo verdaderamente difícil es asumir la lejanía de los escenarios y entender el nuevo proceso de aprendizaje que hay que afrontar. Los actores representamos sectores de la sociedad y al emigrar a otras realidades, primero hay que conocer y aprender el nuevo entorno para poder reproducirlo en un acto dramático que refleje esa nueva realidad, de una forma orgánica, sin ser una nota discordante, desafinada que responda a los códigos de nuestros países de origen”, manifestó Ledesma.

“Por ende, es un ejercicio que toma tiempo. Fundirse a una nueva sociedad, una nueva idiosincrasia, formas de decir, de moverse, es un asalto a todos los sentidos. Es un laberinto que pocos logran desentrañar. Aferrarse al pasado es el mayor de los peligros, con un desenlace fatal. Emigrar es y debe ser un nuevo período de gestación, lamentablemente, a la mayoría le toma mucho más de nueve meses”, añadió Lieter Ledesma (El heredero, El rey de la montaña, La sombrilla amarilla).

Para la periodista y presentadora Grethel Delgado ser actriz significa un constante ejercicio de vencer obstáculos, algo que la ha preparado para enfrentar cualquier reto.

“Creo que los actores nos entrenamos para el obstáculo. Desde simples ejercicios de actuación hasta los inconvenientes en una presentación frente al público, aprendemos a actuar ante la incertidumbre, frente a la sorpresa, en una cuerda floja de emociones donde nos agarramos a nuestro personaje. Un actor aprende hasta el último día a superar sus propios límites, tanto física como emocionalmente. Y eso, una vez salí de Cuba, me ha servido para enfrentar ese remolino de cambios que van desde trabajar en lo primero que aparezca hasta encontrar, poco a poco, un camino donde el alma se siente a respirar, más cerca de lo que uno es”, expresó Delgado, quien hace cinco años vive en Miami.

“Además de actriz, soy escritora, y esa mezcla de interpretar y hacer mías vidas ajenas, junto a la pasión por escribir historias, se ha volcado en el periodismo, que es la narrativa de la realidad. Chaplin decía que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Y como el error puede estar a la vuelta de la esquina, toca moldear los intereses, que no abandonarlos, y redescubrirse en otras facetas”, agregó Delgado, quien obtuvo una licenciatura en Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte, en La Habana, y luego en Miami logró una maestría en Periodismo por la Florida International University.

Por otro lado, Héctor Alejandro González dijo crear un personaje cada vez que tiene que enfrentar otro rol que no sea el de actor. Y es, precisamente, ese arte lo que le alivia la situación de ejercer otro oficio en el exilio lejos de su vocación.

“Mi carrera ha sido más extensa en Miami que en Cuba, lo mismo en teatro, telenovelas y cine. Fue un poco como volver a empezar y es duro, pero lo hago porque existe en uno [como actor] la necesidad de siempre estar haciendo algo en pos de lo que nos gusta y más cuando se lleva en la sangre. Ese enanito hay que matarlo de alguna manera, y es creando. Cuando me enfrento algún trabajo que nada tiene que ver con el arte, pues me digo: aquí tengo que crearme al personaje del cajero de un mercado o del camarero de tal restaurante. Y así se me hace más sencillo enfrentar la dura realidad de estar donde no naciste o donde la gente no te reconoce por lo que siempre fuiste”, expuso González, supervisor del departamento de Circulación de DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Ser actor es muy divertido, pero, a la vez, difícil. Es jugar a vivir otras vidas. Ponerte en la piel de sujetos que muchas veces ni siquiera has conocido y meterte en situaciones por las que nunca has transitado. Es vivir un poco más allá de tu propia vida, con pasión, esfuerzo, respeto y disciplina”.

Al igual que González, Delgado se valió del don de la actuación para sobrellevar su primer trabajo, incluso, logró sobresalir.

“Recuerdo mi primer trabajo, como vendedora de ropa en una tienda, en un mall gigante. Valoré ese trabajo como mi misión más importante, de algún modo asumí que era un personaje y me puse metas. A los dos meses me dieron un premio por ser la mejor vendedora. Nunca me pasó por la cabeza que vendería ropa en una tienda. Mis clientas compraban montones de jeans, blusas y vestidos. Y siempre aprovechaba para conocer sus historias, hacer la experiencia más cercana”, contó Delgado.