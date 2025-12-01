lunes 1  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Actriz Brigitte Bardot solicita privacidad ante problemas de salud

A principios de la semana pasada, la prensa francesa indicó que la legendaria intérprete, de 91 años, estaba de nuevo hospitalizada en Toulon

La actriz francesa Brigitte Bardot.

La actriz francesa Brigitte Bardot.

Captura de pantalla/Instagram/@brigittebardot_collections

PARÍS.- La actriz francesa Brigitte Bardot quiso tranquilizar a lo opinión pública sobre su salud y afirmó que está "actualmente en convalecencia", tras informaciones en la prensa sobre un nuevo ingreso hospitalario, indicó un comunicado enviado a AFP por su fundación.

"La señora Brigitte Bardot recuerda que se encuentra actualmente en convalecencia, que le gustaría que se tuviera la delicadeza de respetar su privacidad, e invita a todos a tranquilizarse", se lee en el texto de la fundación Brigitte Bardot enviado el domingo.

Lee además
Vanessa Hudgens y Cole Tucker. 
FAMOSOS

Actriz Vanessa Hudgens y Cole Tucker dan la bienvenida a su segundo hijo
La actriz Gabriela Michel junto a su hija Aislinn Derbez. 
OBITUARIO

Muere la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

A principios de la semana pasada, la prensa francesa indicó que la legendaria intérprete, de 91 años, estaba de nuevo hospitalizada en Toulon, en el sur del país, un mes después de un primer ingreso vinculado a una intervención quirúrgica.

Mensaje de la actriz

Bardot "quiere tranquilizar a quienes se preocupan sinceramente por ella. Les envía este mensaje: '¡Les mando un abrazo a todos!'", añade el documento de la fundación, que se dedica a la defensa y protección animal.

BB, quien dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la causa animal, vive entre su famosa residencia de La Madrague, en la localidad de Saint-Tropez, y una segunda casa más en el interior, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena francesa BFMTV, aseguró vivir "como una campesina" rodeada de sus animales, y no poseer "ni móvil ni computadora".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lilibeth Morillo defiende a Liliana Morillo tras altercado de El Puma

Rey Carlos despoja a expríncipe de Andrés de últimos honores reales

Película "El buen ladrón" se estrena en la cartelera venezolana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU
ECONOMÍA

Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Te puede interesar

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.
DDHH

CPI cierra oficina en Venezuela por falta de apoyo "complementario" en caso de crímenes de lesa humanidad

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia