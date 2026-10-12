Actriz estadounidense Selma Blair detenida tras altercado en un vuelo

Selma Blair habla en el escenario durante el evento «ADL State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum» el 1 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK.- La actriz estadounidense Selma Blair fue arrestada tras un presunto altercado en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York que dejó a dos miembros de la tripulación heridos, informaron las autoridades el lunes.

La estrella de Legalmente Rubia y Cruel Intentions fue detenida en el Aeropuerto John F. Kennedy después de que su vuelo de Delta Air Lines aterrizara el domingo por la noche, tras recibir informes de un pasajero que había agredido físicamente a la pasajera.

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Blair, de 54 años, fue trasladada al hospital para ser evaluada junto con uno de los dos miembros de la tripulación heridos.

"Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la presunta conducta", declaró un representante de Blair.

"Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable".

El FBI, que investiga el incidente, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Un portavoz de Delta declaró que la aerolínea "tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación es siempre nuestra prioridad".

FUENTE: Con información de AFP