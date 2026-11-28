MIAMI.- En televisión hay chefs que se ganan al público con técnica, y otros que lo conquistan con el corazón. Jesús Diaz, más conocido como Chef Yisus, ha sabido lograr ambas cosas mientras millones de familias latinas en Estados Unidos lo reciben en sus pantallas con su sonrisa, su acento venezolano, y esa manera tan propia de convertir una receta en una conversación entre amigos.

Hoy, después de una exitosa etapa en Univision, Chef Yisus agradece estar enfrentando una nueva oportunidad como parte de la familia de Telemundo, cadena en la destaca por sus participaciones especiales en distintos programas de la cadena. “Esto es lo que Thanksgiving tenía para mí, un sabor distinto”, dijo sobre su cierre de un año que está marcado por cambios y un recibimiento que -según confiesa- lo tomó por sorpresa por lo cálido.

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En esta conversación, el Chef Yisus habla de cocina, sí, pero sobre todo de familia, de nostalgia y de lo que significa dar gracias cuando uno ha construido su vida lejos de la tierra donde nació.

“Para quien se enfrenta por primera vez a un pavo, con toda la familia sentada esperando, el mayor reto no se trata de temperaturas ni de recetas complicadas. La clave es no acelerar el proceso. He aprendido que apurarse en la cocina es lo que genera el caos”, aconsejó.

¿Qué tendría que llevar un pavo para que cualquiera en la mesa dijera “esto lo hizo el Chef Yisus”? – le preguntamos.

“Yo me caracterizo por los sabores peruanos y asiáticos… por esa fusión conocida como cocina nikkei que es parte de mi sello. Si el pavo está hecho con un método más de pollo a la brasa peruano, con ají amarillo, rocoto… o algún cítrico como el yuzu, que se usa mucho en la comida japonesa, sin duda tendría mi sello. Y si le vamos a poner un poquito de picante, quizás kimchi o sriracha, eso identificaría mucho un plato con mi estilo”.

Dos hermanos y una cena con sabor a hogar

Antes de las cámaras y los restaurantes, hubo un Thanksgiving humilde. Yisus llegó a Estados Unidos en el año 2000, hace 26 años, junto a su hermano. Sus padres no llegarían sino cuatro años después. Venían de Venezuela, donde el Día de Acción de Gracias no forma parte de las costumbres familiares, así que la tradición se fue adoptando poco a poco.

“Mi primeros Thanksgivings fueron bastante humildes, de poca gente. Comíamos en casa con mi hermano. Hacíamos una cenita porque los dos teníamos el día libre”, recordó el chef sobre esos primeros años.

Cuando llega el momento de dar gracias, Yisus también siente la ausencia de quienes ya no están. Y al preguntarle a quién le gustaría tener sentado a su mesa de Thanksgiving este año, no duda ni un segundo.

“A mi madre que está en el cielo. Me encantaría tenerla en esa cena y en todas las cenas, antes y después de Thanksgiving. Ella siempre fue una persona muy agradecida, muy religiosa. La extraño cada minuto”.

Doble cena, doble alegría

Como tantos padres que comparten la crianza, Yisus ha aprendido a organizar las fiestas para que sus niñas no pierdan nada. La mayoría de las veces pasan Thanksgiving con él, y cuando no es así, la familia encuentra la manera de que la tradición se viva en ambos hogares.

“Nos dividimos y hacemos un par de cenas familiares, una con su mamá y la familia de su mamá, y otra conmigo y mi familia. Ellas son felices de tener doble cena y celebración. Siempre buscamos la forma de que lo disfruten con ambas familias y que no pierdan esa tradición”.

¿Qué consejo le darías a los inmigrantes que celebran esta fecha lejos de casa?

“¡Cónchale! A mí me funcionó jugar con la nostalgia y con esos sabores que nos llevan de regreso a nuestra tierra y a nuestra familia. Así que el consejo sería honrarlos por medio de la comida. Lo importante es celebrar la bonita costumbre de agradecer, y hacer que los ausentes estén presentes a través de la comida”, dijo.

“En algún momentico de esa noche, conectarse con ellos por medio de una videollamada y contarles qué es lo que se celebra, porque para muchos es desconocido. Que entiendan que parte de ese agradecimiento es tenerlos a ellos presentes, siempre”.

“Yo agradezco por la salud de mis niñas y de mi familia. Por esa unión que todavía se mantiene, por tenerlas cerca todo el tiempo. Por tener gente linda a mi alrededor, mi familia y la familia de mi pareja, y poder celebrar con tanto amor y con la paz mental de que todos estamos bien y sanos”.

Y, por supuesto, por el capítulo que acaba de comenzar en Telemundo: “Dar gracias por esta nueva oportunidad de empleo, esta nueva etapa laboral, este nuevo lugar que me abrió las puertas y me recibió tan bonito”, finalizó.

Además de su nueva etapa en Telemundo, Chef Yisus tiene participación en el grupo de Bonsai Sushi, con dos localidades en Doral y Coral Gables. Bajo el mismo grupo opera Japanin, restaurante de hibachi o teppanyaki con cuatro localidades. “Estoy muy feliz de ser parte de ese grupo”, confesó.

Receta

Ingredientes

* 1 pavo (de 6 a 7 kg aproximadamente)

* Para la salmuera (opcional pero recomendada para mayor jugosidad):

• 5 litros de agua

• 500 g de sal

* Para el aderezo peruano:

• 4 a 5 cucharadas de ajos molidos

• 4 a 5 cucharadas de ají panca molido

• 2 a 3 cucharadas de ají amarillo o ají mirasol molido

• 1 cucharada de comino

• 1 cucharada de orégano seco

• 1 cucharada de pimienta negra recién molida

• 2 a 3 cucharadas de mostaza

• 4 cucharadas de sal

• ¼ de taza de vinagre de vino tinto

• ½ taza de jugo de naranja natural

• ¼ de taza de sillao (salsa de soya)

• ¼ de taza de vino blanco

• 1 taza de cerveza negra (o chicha de jora)

• ¼ de taza de aceite vegetal

• Opcional: una pizca de canela china

Instrucciones de preparación

1. La salmuera: Sumerge el pavo limpio en una mezcla de agua y sal (en proporción de 500 g de sal por 5 litros de agua) y déjalo en el refrigerador entre 4 y 12 horas para que la carne absorba humedad. Luego, retíralo y sécalo muy bien con papel absorbente (esto ayuda a que la piel quede dorada).

2. El aderezo: En un recipiente grande, mezcla todos los ingredientes del aderezo (ajos, ají panca, ají amarillo, comino, orégano, pimienta, mostaza, sal, vinagre, jugo de naranja, sillao, vino blanco, cerveza negra y aceite) hasta obtener una pasta homogénea.

3. Macerar: Unta el aderezo por todo el pavo, por fuera, por dentro de la cavidad y con mucho cuidado levanta la piel de la pechuga para masajear la carne directamente. Tápalo y déjalo macerar en el refrigerador toda la noche (mínimo 8 a 12 horas).

4. Hornear:

• Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).

• Coloca el pavo en una bandeja de horno (puedes añadir una base de verduras como zanahoria, cebolla y apio).

• Cúbrelo con papel aluminio y hornéalo calculando unos 40-45 minutos por kilo (aproximadamente 2 horas y media a 3 horas tapado), bañándolo de vez en cuando con sus propios jugos.

• Retira el papel aluminio en la última media hora, sube un poco la temperatura a 200–220 °C y deja que dore perfectamente.

5. Reposo y servir: Saca el pavo del horno y déjalo reposar al menos 20 a 30 minutos antes de cortarlo para que los jugos se distribuyan.