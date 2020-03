Actriz de "La casa de papel", positivo por coronavirus

View this post on Instagram

"Kalero"-n, nire auzoan, Basauriko koronabirusen foko nagusian, auzokoek balkoira atera eta omendu deuriez krisi larri hontan etenbarik lanean dabizen osasun langileak , bakoitza bere etxetik txaloka, ETXETIK, atera barik, etxean egon behar dalako!! Kutsatuak ez izateko baina , batez be, inor ez kutsatzeko. Gure baitara biltzeko garaia da. // #etxeangeratu #basaurizentzudun En el Kalero, mi barrio, principal foco del Coronavirus en Basauri, l@s vecin@s han salido al balcón a homenajear a los trabajadores/as sanitari@s que están trabajando sin descanso en ésra crisis sanitaria, cada quien aplaudiendo desde su casa, DESDE CASA, sin salir, porque hay que quedarse en casa!! Para no contagiarse pero, sobre todo, para no contagiar a nadie. Es tiempo de recojernos sobre nosotras mismas.// #quédateencasa #yomequedoencasa Em Kalero, meu bairro, principal foco do Coronavírus em Basauri, os vizinhos saíram para a varanda para prestar homenagem aos trabalhadores da saúde que trabalham incansavelmente nessa crise de saúde, todos aplaudindo em casa. , DE CASA, sem sair, porque você tem que ficar em casa !! Não para obtê-lo, mas, acima de tudo, para não infectar ninguém. É hora de nos recompormos.// #fiqueemcasa A Kalero, il mio quartiere, l'obiettivo principale del Coronavirus di Basauri, i vicini sono usciti sul balcone per rendere omaggio agli operatori sanitari che lavorano instancabilmente in questa crisi sanitaria, ognuno applaudendo da casa. , DA CASA, senza uscire, perché devi stare a casa !! Non per ottenerlo ma, soprattutto, per non infettare nessuno. È tempo di riprenderci da soli.// #quedateencasa