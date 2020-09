Actriz Litzy relata cómo fue su primer beso con una mujer

"Una vez que pasó el primer beso en escena, dije: 'ay que cool, todo bien porque no se siente rasposa la barba' (risas)", agregó la intérprete de 37 años de edad.

Litzy también acotó que este personaje ha sido una oportunidad para agradecer a la comunidad LGBT el apoyo que le ha dado durante su carrera artística.

"Me sentí muy honrada y feliz de poder interpretar a alguien de la comunidad LGBT... en mi carrera, sobre todo como cantante, me ha apoyado mucho la comunidad, así que para mí es una manera de honrarlos, de representarlos y de regresarles todo el cariño que me han dado en mi toda mi carrera", expresó la actriz.

Por otra parte, la actriz, quien vive desde hace 10 años en Miami, acotó que este proyecto fue oportuno para mostrar su versatilidad como intérprete.

"Eso me encantó porque yo como actriz quiero que me vean en todas las facetas que se pueda", declaró al medio El Universal de México.

Mariana es el personaje que interpreta Litzy en Manual para galanes. Esta es la confidente del protagonista Yair Palomares, interpretado por el actor mexicano Armando Hernández, quien trabaja como cantinero y logra conquistar a una estrella de televisión, tras lo cual vende su método de seducción. Pero después de que Yair rompe relaciones con la empresa de mercadotecnia que lo representa, y con su amada, necesita la ayuda de Mariana para sobrevivir.