Actriz venezolana Scarlet Ortiz se somete a cirugía estética

"Yo llegué a un peso en el que me siento muy bien, yo me siento muy bien con mi peso porque obviamente ya llega una edad donde uno no puede estar bajando tanto de peso porque todo, el cachete se empieza a caer, el colágeno… Pero sí tengo mis rollitos casuales que mi doctor me va a quitar", expresó Scarlet Ortiz.

El cirujano de Scarlet Ortiz compartió como evoluciona la actriz después de la intervención.

La actriz recurrió a un procedimiento para estilizar sus brazos y también le hicieron una liposucción.

"Me siento muy bien, pero siento que en las manos de mi doctor me voy a sentir mejor. Una de las cosas son los brazos. Yo tengo la tendencia a tener los bracitos gorditos y tengo mis gorditos aquí en los brazos", comentó Scarlet Ortiz .

La artista viajó a México para realizarse la cirugía estética.

El esposo de Scarlet Ortiz, Yul Burkle, habló sobre la operación a la que recurrió la actriz.

"El médico me dice que me la dejó mamasita, que ni siquiera como cuando tenía 26 años que la conocía, no, no, que me olvide de eso, que eso quedó bello, eso quedó mejor, o sea, me va a hacer sentir que estoy con una nueva mujer, pero con el mismo espíritu y el mismo alma de ella", afirmó.