Venezolana Jessica Sánchez une familias durante la pandemia

“A la gente le llamó tanto la atención el cuidado y el detalle en esta fiesta, que comenzaron a encargarme que organizara celebraciones de 15 años, y en ese momento me di cuenta de que tenía la posibilidad de crear una empresa, y que mi talento para la planificación y decoración no eran solo frases de buena crianza de mis familiares, sino que era algo que podía explotar y profesionalizar”, agregó Sánchez, quien comenzó su emprendimiento hace un año y medio organizando eventos personales y corporativos, siempre distinguiéndose por sus fusiones y ambientaciones únicas.

“Organizo todo desde el inicio al fin. Busco a todos los proveedores, el catering, la música, la diversión, etc. Siempre enfocada en el anhelo del cliente”, dijo la experta, quien ha podido crear celebraciones únicas para Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos, el cantante Chyno Miranda, la presentadora Gloria Ordaz, el influencer Marko, la presentadora Camila Canabal, y ha generado sorpresas para programas como Tu cara me suena, popular show de la cadena Univision.

Uniendo familias

Durante la crisis financiera ocasionada a raíz de la pandemia del coronavirus, la industria de los eventos fue una de las más perjudicadas, es por ello que Jessica Sánchez tuvo que reinventar su emprendimiento y transformar por completo el servicio que ofrecía.

“Durante esta pandemia me esforcé por crear conexiones a distancia, de ahí nacieron nuestras cajas personalizadas que son una sorpresa para quien las recibe, y que más que un obsequio, contienen momentos para compartir y celebrar a distancia. Durante 7 meses me enfoqué en este servicio y fue maravilloso porque me convertí en una intermediaria de amor”, dijo Sánchez, quien arribó a Estados Unidos con 17 años y cuatro hijos.

“Cuando mis hijos se fueron independizando decidí salir a trabajar a la calle, y este sueño nació buscando la independencia económica. Me siento muy bendecida porque en este país los talentos se pueden aprovechar y capitalizar, y he ido creciendo a pesar de la pandemia”, agregó la inmigrante que durante 9 años también se desempeñó como educadora.

“Siempre le he dicho a mis hijos que todo se puede lograr, y por eso he querido ser ejemplo de ello. Mi mensaje para las mujeres es que crean en ellas. Tenemos que utilizar todos nuestros talentos para hacer posibles nuestros sueños. Hay que dejar el miedo de lado, asumir los retos y creer en nosotras mismas”, finalizó.

Si desea saber más de Jessica Sánchez, visite su perfil en Instagram @eventosyfusiones.