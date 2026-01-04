Adam Sandler dedica emotivas palabras a Jackie Sandler en Palm Springs

El actor estadounidense Adam Sandler, su esposa Jackie Sandler y sus hijas Sunny y Sadie asisten a la alfombra roja de "Jay Kelly" durante el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 28 de agosto de 2025.

MIAMI.- Adam Sandler está convencido de que él y su esposa, Jackie Sandler, estaban destinados. Así lo hizo saber el actor durante un discurso en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, donde fue reconocido por su trabajo en la tragicomedia Jay Kelly.

El filme, protagonizado por George Clooney, Sandler interpreta a Ron Sukenick, el manager maltratado de la estrella titular de Hollywood. Su actuación le valió a Sandler el prestigioso Premio del Presidente.

"Adam Sandler ofrece una actuación profundamente conmovedora y la mejor de su carrera en Jay Kelly ", dijo el presidente del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Nachhattar Singh Chandi, en una declaración del 7 de noviembre.

"Es una actuación que subraya su posición como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación. Nos enorgullece honrar a Adam, un talento singular cuyo trabajo sigue sorprendiendo e inspirando, con el Premio del Presidente de este año".

Reconocimiento

Tras la introducción de Laura Dern, Adam reflexionó sobre cómo habría sido su vida si hubiera aceptado la oferta de su padre de trabajar junto a él como ingeniero eléctrico, en lugar de convertirse en un actor.

Durante las palabras, Adam también abordó su romance con Jackie, de 51 años, asegurando que sin importan cuál fuese el rumbo profesional que él hubiese escogido, está seguro de que sus vidas se cruzarían porque estaban destinados.

"A veces pienso en cómo sería mi vida ahora si no hubiera conectado ese año y hubiera ido a trabajar para mi padre. Para empezar, creo que probablemente seguiría casado con mi esposa, Jackie. Es el destino. Nada lo impide", comentó.

"Pero definitivamente tendríamos una casa diferente. Probablemente, unos 10 baños menos y menos estatuas mías", dijo bromeando.

Adam y Jackie se casaron en junio de 2003, y son padres de Sadie, que nació en 2006, y Sunny, que nació en 2008.

Usualmente, Jackie hace cameos en las producciones de Happy Madison, fundada por Adam Sandler.