Adamari López aclara comentario sobre relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán

"Una vez estuve en el programa de La Mesa Caliente, cuando estaban ellos de estreno, y me preguntaron sobre Toni, era una pregunta que tenía que ver con una pareja que Toni tenía o que tiene, no sé", dijo, al tiempo que agregó que Alaïa estaba ahí y al no estar al tanto se sorprendió e incomodó el cuestionamiento.

Sin embargo, la frase: "tenía que ver con una pareja que Toni tenía o que tiene" fue suficiente para que los internautas alegaran que en efecto Costa y Beltrán ya no estaban juntos.

La declaración causó la indignación del algunos incluyendo Toni, quien en Instagram compartió un escrito rechazando el comentario: "Jamás en la vida yo voy a opinar, dejar saber, tirar e incluso reír sobre la vida personal de otra persona. Aprendamos a desear la felicidad al prójimo y, sobre todo, a respetar y no pensar siempre en uno mismo".

Explicación de Adamari

No obstante, tras bajar la marea y la controversia en torno a la separación de Toni y Evelyn, la presentadora abordó la situación en el programa Desiguales, de Univision, en el que comparte con Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la Dra. Nancy Álvarez.

"Voy a hablar de una cosa que pasó. En Ada y Chiqui De Show, que es un show que tenemos en YouTube Chiquibaby y yo, hablamos de una cosa que me habían preguntado y que se refería a si Toni había dejado o no dejado a la persona, y lo hablé muy abiertamente. Eso yo lo grabé el primero de diciembre cuando regresé de Uruguay después de hacer ¿Quién caerá? (UniMas). Y de repente cae con que al parecer ellos terminaron la relación y se pensaron que lo había dicho porque lo sabía o no lo sabía", inició.

Adamari aseveró que nunca estuvo al tanto de la condición de la relación y rechazó que se le haya responsabilizado en internet de haber develado una situación de la que genuinamente nunca estuvo al tanto.

"No lo sabía. Simplemente hice un comentario y de repente se volvió viral y fui yo la culpable de que si salió o no salió a la luz pública", sentenció.