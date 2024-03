Adamari López confirma que guarda el anillo de compromiso con Luis Fonsi

"Él estuvo siempre preocupado en todo ese proceso (del cáncer). Si no hubiese sido por él yo creo que me hubiese encontrado muy avanzada la enfermedad y a lo mejor no hubiese sido el mismo desenlace", inició.

López agregó que hoy entiende que Luis Fonsi llegó a su vida para ser parte de un momento específico y cumplir un propósito. "Fonsi llegó a mi vida quizás para –tuve una relación muy bonita– cumplir un propósito que no lo entendí hasta tiempo después".

No obstante, señala que si bien fue su mayor apoyo durante la enfermedad; también se convirtió en la razón de una de los momentos más difíciles que ha tenido que superar: "Esa misma persona que me ayudó a curarme y que estuvo conmigo, también, para mí, causó uno de los dolores más grandes que he tenido".

Lastimar al corazón

"Así mismo como me curó estando conmigo en la enfermedad, también me lastimó en otra parte y para esa otra parte no había medicina. En la parte del cáncer, además de sus cuidados con amor que fueron parte de lo que me motivaron a salir adelante, tenía la medicina que me daba el doctor para poder achicar el tumor y para poder salir. En el enamoramiento, ¿Quién te quita ese dolor? ¿Qué medicina hay para curar? Pues no había ninguna", cuestionó Adamari al recordar el ocaso de su matrimonio.

En la conversación, Adamari también abordó cómo el intérprete de Yo no me doy por vencido le solicitó el divorcio. "Un día estando yo de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar. Pero a su mamá le dice que me dijo que se quería separar".

Pese a lo vivido en aquel momento, la también actriz señala que él no supo manejar la situación, y destacó que recuerda todo porque lo vivió y no porque ella desee llamar la atención con ese tema.

"Pienso yo a todas estas, lo digo en el libro, no supo a lo mejor cómo manejar las cosas. No creo que haya sido desde un punto de vista de alguien que quiere hacer daño; es más joven que yo, no supo cómo manejarlo. Hoy día ya todo eso pasó, lo recuerdo porque son hechos que pasaron en mi vida, no es que me haya quedado en ese mismo punto, porque todo el mundo cuando hablo de esto es como si yo quisiera volver a traer el tema".

El valor del recuerdo

Tras la ruptura vienen las divisiones de bienes; y en el caso de Luis y Adamari no sería distinto.

Pero la animadora señaló que aún conserva el anillo de compromiso que Fonsi le regaló. No lo usa, pero lo tiene guardado en un lugar seguro.

"Cuando uno se separa y todo, lamentablemente yo también lo sé por experiencia, el asunto de los anillos es algo especial, ¿tienes todavía ese anillo? ¿Qué pasó con ese anillo?”, le preguntó Yordi.

A lo que Adamari confesó: "Sí, sí lo tengo muy bien guardado. En una caja de seguridad, no me lo pongo, pero ahí lo tengo. Está en una caja de seguridad en el banco".