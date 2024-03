Adamari López devela que estuvo en coma inducido tres semanas

“Me fui de viaje, no descansé y empecé, además del malestar de catarro, con tos que no se me quitaba. Llego de un viaje, había tenido un mes completo de trabajar de lunes a domingo. Ese domingo llego a la casa, y digo: 'voy a pedir que me dejen faltar el lunes'. Llamé por la mañana y me dijeron: 'no, ven a trabajar'. Llego al trabajo, sin dejar de toser, y ese día va un doctor al show y me dijo: 'cuando acabe el show pasa a que te dé un suerito a ver si te calma y a evaluarte'. Me pone dos sueros y nunca dejo de toser", contó Adamari López.

"Fui con mi doctor, me recetó medicamento, pero no me hizo la placa de pecho, el doctor me dijo: 'descansa y si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo'. Soy súper responsable, solo falto al trabajo si estoy grave. Cuando me vieron, físicamente no me veía bien, me dijeron: 'regresa a tu casa que no estás bien, ve al doctor’. A la muchacha que me ayuda a cuida a Alaïa le di el día libre. Entonces, me quedé con mi hermana Adalin y mi hija. La niña quería ir a un lugar de juegos porque estaba aburrida, me pidió que la cargara y cuando subí unas escaleras sentí que me iba a desmayar", agregó.

Adamari López acude a un hospital

Ante la complicación progresiva, la boricua decidió acudir a un hospital en compañía de una amiga.

"(Una amiga) me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron 1.000 estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido, y me vi súper mal, todo me lo cuentan porque no lo recuerdo”, confesó.

"Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaïa y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando. Quitarme el tubo fue horrible. Pasé 48 horas horrible y ese fue otro golpe durísimo", añadió.

Recuperación

Adamari recordó que luego de pasar en coma inducido, tuvo que afrontar un proceso de recuperación que le llevó tres meses.

"...tres meses con terapia de caminar y hablar, perdí masa muscular, pero fue una motivación para salir adelante", dijo.