Adamari López denuncia cuenta en Facebook que roba su identidad

"Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto", inició López, quien se dejaba ver al natural y con un tono de desagrado ante la situación.

Adamari alerta a sus seguidores

La ahora presentadora de Univimás mostró la página y las publicaciones que tiene, en donde no solo habían fotografías sobre su proceso de pérdida de peso, algo que Adamari compartió sin problemas en su momento; también muestra la constante publicidad que se hace a un producto.

"Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real", enfatizó.

Asimismo, la también actriz enfatizó en que la cuenta es falsa y recordó que no es la primera vez que otras personas o marcas intentan lucrarse a través del uso ilegal de su imagen.

En este sentido, Adamari alertó a sus fanáticos de no seguir cuentas que no estén verificadas.

"Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco".

Igualmente, recalcó que ese no fue el método con el que ella logró bajar de peso.

Adamari ya ha hablado al respecto en el pasado, explicando que parte del éxito de su proceso se debió a un plan de alimentación saludable que fue creado para su requerimiento.

Culminó su mensaje agradeciéndoles a sus seguidores por su apoyo. "Gracias siempre por su cariño".