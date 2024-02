Adamari López sobre mastectomía: "Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo"

Fue entonces cuando Adamari habló sin filtro sobre la mastectomía y cómo hoy se siente cuando observa las marcas que la cirugía le dejó, tras batallar contra el cáncer de mama en 2005.

Valor de las cicatrices

Durante su intervención, López no dudó en mostrar su cicatriz y aseguró que es una marca que no solo le recuerda la fragilidad, sino también la belleza y la fortaleza de haber superado la enfermedad.

"Terminé operándome los dos. Hoy día, después de mi cirugía, todavía me queda marca en esta parte del seno, y en la parte de abajo. Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo, creo que me la han visto en el libro. Y después también me hice como el pezón, que me quedó super bien", comentó.

La también actriz señaló que cuando una persona pasa por una experiencia como esa, no quiere volver a pisar un quirófano. Razón por la que ha elegido sus batallas estéticas con mucho cuidado.

"Después de eso, nadie quiere volver a hacerse una cirugía. Las cirugías que me he hecho han sido en relación con los senos y no me arrepiento porque hoy día estoy viva y saludable, pero tendría que ser algo muy vital como para que me meta en un quirófano y me opere", dijo.

Tanto Adamari como Chiquibaby instaron a las mujeres a observarse y valorar cada parte de su cuerpo, reconocer su belleza y agradecer la importancia de la vida y la salud.