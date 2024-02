Adamari López habla sobre canción de Fonsi en su programa "Ada y Chiqui De Show"

Aunque en entrevistas anteriores Adamari había abordado la controversia, fue en su espacio en donde profundizó al respecto, luego de que Chiqui le preguntara si ella realmente sintió la canción iba dirigida a su persona o solo fue una canción más.

"A ver, yo sé que tú pasaste la página hace mucho tiempo. ¿Tú crees realmente que esa canción sí fue dedicada para ti? La neta yo te lo pregunto, y es la primera vez que te lo pregunto, porque hasta la modelo se parece a ti y eso no fue coincidencia", comentó Chiqui.

A lo que López respondió: "Yo no creo que tenga nada que ver conmigo. Pero de todos modos nos da para hablar de un tema que le puede pasar a cualquiera".

La también actriz y madre de Alahïa reflexionó sobre las implicaciones de una frase como esa, que parece para muchos sencilla pero tiene un poder significativo. Explicó que lo que para algunos puede ser fácil para otros no.

"Mucha gente a veces dice 'ay, pasa la página', como si fuera algo, primero, tan fácil y, segundo, un libro no se termina solo por pasar una página, hay muchas cosas escritas dentro de un libro que si no tomas en cuenta, que si no entiendes pues probablemente de qué te valió leer el libro, no aprendiste nada y vas a probablemente volver a cometer los mismos errores".

Avanzar en la vida

Asimismo, Adamari manifestó que nadie tiene el derecho de decirle a otra persona que debe pasar de página, pues cada quien avanza en la vida de acuerdo a cómo vive su proceso.

"Eso es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando nosotros estemos listos. Tú puedes decir 'yo pasé la página ante esta situación', pero que alguien que no ha estado en tus zapatos, que no sabe por lo que tú has pasado, que no sabe tu duelo, que no está viviendo lo que tú viviste pueda decirte pasa la página…".

Agregó que todas las personas tienen problemas diferentes y las asumen de forma y en tiempos distintos. "Si tú quieres pasa la página tú, si aprendiste o no aprendiste de lo que te tocó vivir ese es tu pedo, pero no me digas a mí pasa la página. Yo tengo el derecho a decidir cuándo me sale de mis ovarios pasar la página".

Puso como ejemplo el fallecimiento de sus padres, algo que considera que jamás superará.

"El fallecimiento de mi papá y de mi mamá es algo que no creo ni siquiera que vaya a pasar la página sobre eso. Los quiero, los extraño. Me gustaría muchísimo ver a Alaïa compartir con sus abuelitos. Yo siento que ellos me dieron tanto amor a mí que le estoy robando ese compartir con papi y mami, que por qué no lo hice antes, ese pensamiento de por qué no tuve un hijo antes me reprocho eso. La pérdida de mi papá y de mi mamá es algo de lo que no quiero pasar la página. Sé que no están pero también a la misma vez los siento cerca", expresó entre lágrimas.