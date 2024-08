Adamari López se inyecta bótox: "Nos hicimos un cariñito"

"Nos consintieron, amamos la experiencia, no nos dolió y lo mejor de todo es que la @drnataliavidal es boricua y nos sentimos en casa", aseveró Adamari López.

En el video se ve a la artista de 53 años interactuando y bromeando con su amigo Carlitos Pérez-Ruiz, pues ambos se aplicaron la toxina para impedir temporalmente el movimiento de un músculo.

"Nos vamos porque ya toca... pues mi amor eso significa que las cremitas esas las podemos, entonces, reducir a la mitad de la mitad porque si tú no las necesitas, el cuerpo no te lo pide, ¿tú se las da por dársela?", comentó Carlitos, mientras hablaba con Adamari.

"Yo la voy a grabar para que ustedes vean cuántos pinchazo son y sean ustedes los que digan un, dos, tres, cuatro...", agregó el amigo de la puertorriqueña al mostrar el procedimiento estético.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adamari Lopez (@adamarilopez)

Al compartir el momento, diversos seguidores comentaron en Instagram.

"Me encanta verlos juntos", "No te vas arrepentir, te va a encantar", "Hermosa. Me encanta Carlitos. Yo soy así nerviosa", "Que bella, ella parece una niña jovencita", son algunas de las opiniones de los cibernautas.