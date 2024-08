Adamari López confiesa que no busca una relación con un hombre menor

"Fonsi era 7 años menor que yo y Toni era 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo, esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron. Ahora a mis 53 no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron", comentó.

López explicó que en este momento busca a una persona que más allá de enamorarla, comparta con ella una meta de vida.

"Yo me junto con alguien porque me enamoro, pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos planes de vida y valores que yo".

Para Adamari la diferencia de edad influyó en sus relaciones y señaló que la brecha generacional sí puede tener un impacto importante en la dinámica del romance y las aspiraciones que cada individuo tiene.

"Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno. Siete años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí".

Un nuevo amor

Actualmente, Adamari señala que el dinero no es una prioridad para ella. "No es que me motive ahora, pero quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida", comentó.

En semanas pasadas, la presentadora dijo a People que involucrarse en una relación en este momento no es algo que desee, pero no se cierra a la posibilidad de que pueda ocurrir.

"No estoy cerrada al amor, pero no lo estoy buscando tampoco. Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero, te digo, no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora. No quiero apurar una cosa. Así como la niña llegó en el tiempo de Dios, pues en el tiempo de Dios vendrá esa pareja así como yo la sueño y la imagino, sabiendo que no hay persona perfecta, pero que va como más alineada a la manera de pensar y de ser que tengo".