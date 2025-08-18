Jomari Goyso sobre entrevista de Nodal: "La gente ya ha comprado una historia"

El presentador de televisión español Jomari Goyso asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Las reacciones a la entrevista que Christian Nodal le concedió a Adela Micha continúan. Y ahora Jomari Goyso , amigo cercano de Ángela Aguilar , ha expuesto su opinión al respecto, aseverando que aunque el intérprete Ya no somos ni seremos intentó visibilizar su lado de la historia, las personas prefieren creer una versión.

Fue en la edición de Despierta América donde el presentador señaló que en todo momento Nodal quiso defender a su esposa; sin embargo, considera que ya no hay más nada que decir porque la situación se ha vuelto un enredo.

“Pienso que Nodal intentó arreglar la situación, pero como que ya no hay nada que arreglar porque la gente ya ha comprado una historia, entonces creo que es muy difícil. Igual él intenta defender a Ángela pero sus palabras la gente las interpreta de otra manera muy diferente, entonces para mí es un enredo que ya no hay nada más que decir, hay que continuar”, manifestó.

"No hay absolutamente nada que decir"

Asimismo, Goyso considera que a Ángela no le debió haber gustado que la entrevista se transmitiera.

"Yo siento que a Ángela no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara. Esto lo digo yo personalmente –no me lo ha dicho ella–", señaló.

"Siento que no le hubiera gustado porque siento que ella es consciente que ya la gente ha comprado una historia, que no hay absolutamente nada que decir porque ya la gente no se cree nada, ya han perdido la confianza en todo".

Las declaraciones de Jomari coinciden con lo dicho por Inés Moreno en su canal de Youtube, donde días previos a la publicación de la controversial entrevista reportó que Aguilar estaba disgustada con lo dicho por su esposo y se oponía a que el material fuera difundido.

"Hubo cosas que reveló que no dejaban bien parada a Ángela Aguilar", dijo la periodista.

Presuntamente, la cantante habría exigido a Nodal rehacer la entrevista, pero este se negó.

Desinformación

Por último, Jomari Goyso señaló que actualmente la desinformación en las redes sociales es abrumadora, por lo que controlar lo que la gente pueda o no creer es complejo.

"Vivimos en una era muy compleja y muy complicada. Mucha gente a día de hoy sigue pensando que Ángela escribió un texto que dice: ‘Soy fan de tu relación’. Y eso es una mentira cien por cien. ¿Y cuánta gente ha reportado que eso es cierto? Entonces vivimos en una era muy compleja y muy complicada, sobre todo para que la gente sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira".