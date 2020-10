Adele regresa a "Saturday Night Live" como anfitriona

"Maldita sea, estoy tan emocionada por esto, y también absolutamente aterrorizada. Mi primer concierto como anfitriona para SNL. Siempre quise hacerlo como un momento independiente para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero no había llegado el momento adecuado", escribió Adele en su cuenta de Instagram junto con una foto que muestra tres notas adhesivas marcadas con la fecha del 24 de octubre.

Asimismo, la cantante aseguró que han pasado 12 años desde su última y primera aparición en Saturday Night Live.

"Pero si alguna vez hubo un momento para que alguno de nosotros salte de cabeza al fondo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad?. Pasaron casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa durante una elección que rompió mi carrera en los Estados Unidos. Por lo que parece un círculo completo y no podría decir que no", expresó Adele, quien aseguró que tendrá compañía en el programa.

"Además, estaré con H.E.R como invitada musical. La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe. Te veo la próxima semana", finalizó la intérprete de Someone Like You.

Para la nueva temporada de Saturday Night Live, NBC indicó que -debido a la pandemia- el programa planea tener una audiencia limitada en el estudio del Rockefeller Center de Nueva York.