Adele se emociona al ver a Céline Dion en show de Las Vegas

Adele, ganadora del premio a Mejor interpretación de pop solista por Easy on Me, posa en la sala de prensa de la 65a entrega de los Grammy el 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles. Artistas de Universal Music Group, que incluyen a la intérprete, regresarán a TikTok.

En un video que se hizo viral en redes sociales se observa a Adele interpretando When We Were Young. No obstante, la cantautora no sabía que Dion se encontraba en uno de los palcos del Colosseum en el Caesars Palace, acompañada de sus hijos Nelson y Eddy Angélil, de 14 años.