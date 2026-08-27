jueves 27  de  agosto 2026
CINE

Sandra Bullock y Nicole Kidman brillan en premier de "Practical Magic 2"

La secuela retoma la historia original: una familia de brujas marcada por una maldición, que cualquier hombre que se enamore de alguna mujer Owens morirá. Pero ahora suma una nueva generación

La actriz y productora australiana Nicole Kidman y la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock promocionan su próxima película “Practical Magic 2” durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

La actriz y productora australiana Nicole Kidman y la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock promocionan su próxima película “Practical Magic 2” durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

AFP/Chris Delmas
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¡Se acabó la espera! La añorada secuela del filme Practical Magic ya es una realidad, y sus protagonistas, Sandra Bullock y Nicole Kidman, deslumbraron en la alfombra roja de la premier de la película, la cual se llevó a cabo Odeon Luxe Leicester Square en Londres, Reino Unido.

Lejos de seguir con la práctica de lucir vestuarios que hagan alusión a la historia que recrean en la gran pantalla, ambas artistas lucieron estilos diferentes que dejan ver su estilo personal, pero que resaltaron su belleza y atributos.

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Bullock apostó por un vestido de estampado animal print, el cual es parte de la colección ready-to-wear Fall/Winter 2026 de Givenchy. "El llamativo diseño tenía un moño a gran escala a la cintura y una pronunciada abertura en la falda", describe ¡HOLA!.

Además, dio el toque perfecto al estilismo con un maquillaje ahumado, sandalias de tacón negro y un cabello castaño en ondas ligeras.

Por su parte, Kidman lució un vestido de silueta entallada lleno de lentejuelas iridiscentes y escote strapless de Chanel. "Lució una pronunciada abertura en su falda y un acabado encorsetado en la parte del escote, que resaltó con unas cadenas de perlas que caían en forma de cadenas, dándole una esencia etérea y completamente mágica".

Completó su estilismo con sandalias doradas de tiras y aretes largos a juego, mientras lucía el cabello suelto con algunas ondas y un maquillaje natural en tonos rosados.

Película

Las hermanas Owens vuelven luego de casi tres décadas del estreno de la película en 1998. La secuela retoma la historia de la cinta original: una familia de brujas marcada por una maldición, que cualquier hombre que se enamore de alguna mujer Owens morirá.

Sin embargo, en esta oportunidad la adaptación de la novela The Book of Magic, de Alice Hoffman, suma una nueva generación que debe enfrentar los obstáculos de este ancestral hechizo.

Dirigido por Susanne Bier, al reparto se sumaron Joey King, Maisie Williams, Lee Pace y Xolo Maridueña.

La película llega oficialmente a los cines en septiembre.

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